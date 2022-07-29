港超聯　冠忠南區落實簽入艾華

港超聯球隊冠忠南區周五（29日）透過Facebook專頁，宣布喀麥隆裔前鋒艾華落實加盟。

現年31歲的艾華曾於中國聯賽發展，2015年來港，先後效力南華及香港飛馬等本地球隊，並於2014/15賽季入選香港足球明星選舉最佳11人，對港超聯絕不陌生。過去一季為高力北區征戰甲組聯賽的艾華，早前一直跟隨冠忠南區操練，並多次於友賽上陣，最終獲得一紙合約，將會穿上18號戰衣。

對於能夠成為冠忠南區球員，艾華表示感到高興：「非常高興管理層同教練團畀我加入冠忠南區嘅機會，現時球隊有好多年青球員，但整體陣容相當唔錯，我會盡力達到球隊所訂立嘅目標。個人而言，並唔會在意畀自己任何目標，最重要係專注季前操練，提升狀態同融入球隊。」

艾華早前取得香港永久居民身份證，並已經入紙申請香港特區護照，要待批出護照後，才正式轉為本地球員。他表示一直希望可以代表香港足球代表隊，並視出戰明年夏天「亞洲盃」決賽周為目標，為此他表示需要繼續努力，為冠忠南區取得成績及避免受傷，從而吸引香港隊教練的注意。

球員資料

艾華 Mahama Awal

出生日期：10.6.1991（31歲)

身高：1.76米

位置：中場、前鋒

球衣號碼：18

曾效力球會：廣東日之泉、南華、香港飛馬、高力北區