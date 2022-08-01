退役運動員轉舞台發放正能量　鄧英業小學校長冀讓社區動起來

運動有益身心，更有助兒童提高快樂指數！港協暨奧委會的「奧夢成真」計劃，所推行的「奧」妙運動園深受各區小學歡迎，不但令學生透過接觸不同運動，發掘他們對運動的興趣及潛力，從而保持恆常運動習慣，計劃的另一個主要目的更可培養他們展開健康人生。

「我們覺得學生除學業成績外，更重要是有健康生活，「奧」妙運動園很符合我們的要求，與學校的關注目標很相符合。」元朗公立中學校友會鄧英業小學校長單琬雅很欣賞這個計劃全面和多元化，「除了有示範項目，亦為學生測試、而且又有展覽，從運動推廣的精神更加符合我們學生達到運動素養的要求。」

提倡將運動習慣帶回家

最近中大醫學院及香港兒科基金進行一項調查顯示，疫情期間學童超重及肥胖比率增近兩倍，而參加了「奧」妙運動園的學校其同學仔在疫情期間都有很多機會接觸運動，單校長坦言：「同學仔反應好開心，大家見到都非常興奮，他們鬱結了很長時間，有多元運動讓他們參與，加上大型展板上的奧運資料、珍貴展覽品，提升他們對運動的興趣。」計劃是得到策略伙伴及贊助利希慎基金和周大福慈善基金的捐助，而單校長透露家長對這個計劃都十分支持：「除向同學推廣運動之外，其實我們想普及至教職員，將運動習慣帶回家，讓社區都可以動起來，這是我們一個較長遠的目標。」

「奧」妙運動園計劃另一個特別之處，就是找來現役或退役運動員親自到學校指導同學，這令有志做教練的運動員提供了實習同轉型的機會，開展他們運動的第二人生，奧夢成真督導教練何賢藝（Angel）：「我們退役運動員亮麗之處，例如堅持、堅毅，這有一個平台讓我們可以發揮；而疫情期間的體育活動突然要上網課，大家都不適應，對教練及同學們都是一個挑戰，教練們是時候灌輸一個概念給小朋友自律，以及學習專注。」

本身是激流獨木舟運動員的Angel都希望藉着自己的經驗，帶給學生們一個信息：「這就是奧林匹克入面卓越、友誼和尊重，以及更快、更高、更強，無論是學習階段運動成績，或是將來老師叫他交報告，工作也好，從運動或人生這6點都很重要。」

善用六角圖了解身體素質

至於另一位教練、香港現役壘球隊隊長黃楚曦（小肥）就認為，「奧」妙運動園計劃裏的六角圖對同學們重拾或建立運動興趣很有幫助，「我們可以憑着這個六角圖知道小朋友的能力，以分析他們的專長，因為小朋友不清楚自己的身體素質，有時就變得沒有信心，或者你的手握力差，但敏捷度卻比人高呢！」這個「六角圖體適能測試」就是包括手握力測試、坐地前伸、立定跳遠、平板支撐、閉目單腳站立及6分鐘耐力跑，可以測試到同學們的各方所長。

事實上，同學們參加了「奧」妙運動園後對運動比之前投入了不少，而且更對體育消息多加留意，如去年東京奧運會港隊獲得輝煌成績，劍擊金牌得主張家朗及女飛魚何詩蓓都成為了他們心中目的英雄，現時為五年級的曉洋同學對張家朗特別留意:「我知道他常常練習，有好好的毅力，俗語有話『只要有恆心，鐵柱磨成針』，有毅力什麽都能做得到。」