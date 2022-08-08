港超聯　和富大埔開操　李恆匯：紀律行先！

港超聯球隊和富大埔周一（8日）於廣福公園，為新季拜神祈福，主教練李恆匯表示球隊陣容與3年前港超聯賽封王時，截然不同，整體實力與強隊有一定差距，同時寄望年輕球員場內場外皆展現紀律、珍惜機會。

重返頂級聯賽的和富大埔，新一季球員名單暫定有28位球員，有超過10位新兵加盟，包括3位外援利馬，保連奴及加比爾，本地球員就有鍾偉強、羅振庭、翁煦濤及李家豪等投效。這支地區球隊亦保留史建威，趙少維及黃祖心等上季隨球隊征戰甲組的球員，李恆匯透露球隊來季將分別由陳曉鋒及史建威，擔任正副隊長。

曾經以助教身份協助大埔勇奪2018/19賽季港超冠軍的李恆匯，今季回歸擔任球隊主教練。「阿匯」認為比起當年聯賽稱霸時的盛況，現時球隊陣容有很大分別：「嗰時嘅大埔實力好強，有伊高沙托尼，勞高同辛祖，但依家班華人球員好多都停咗幾年冇踢職業足球，真係好想畀到機會佢哋。」首次以主教練身份領軍的「阿匯」又期望，球隊可以在場內場外表現出紀律：「呢班球員比較年青，佢哋一定要學好紀律先，用紀律做個風格出嚟，特別係防守方面。」李恆匯直言球隊現時的實力與傑志及理文等前列分子有差距，並會以聯賽前8位為目標。

和富大埔主席林奕權亦有到場督視，他就希望球隊可以盡力爭取好成績，以聯賽中游為目標，並成為區內的榜樣：「希望你哋做1個好好嘅哥哥，帶領我哋地區嘅小朋友同青年人，未來都可以培育多啲青年人，繼續喺和富大埔踢波。」

【和富大埔職球員名單】

主教練：李恆滙

教練團：談樂軒、葉佳、呂志興、駱韋年、譚朗明

青訓總監：范瑩瑩

行政助理：張育勤

管理：譚德鏗

球員： *待定 **U22 ***外援

*安基斯、史建威、黃祖心、**彭欽蓬、**郭縉諾、陳曉鋒、蘇友鈿、鄭子森、李瀚灝、*安達、趙少維、**林志基、謝家榮、翁煦濤、羅振庭、王力威、***保連奴、***加比爾、馮冠鳴、李家豪、鍾偉強、***利馬、黃子俊、**關建朗、**葉凱傑、**熊健沂、**廖瑋楊、**張力行