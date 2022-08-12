港超聯　8．27開鑼　聯賽恢復雙循環

香港足球總會周五（12日）公布2022/23年度港超聯全季賽程，賽事以雙循環形式進行，揭幕戰由冠忠南區對香港U23，至於最受球迷期待的「理傑大戰」，則於10月29日上演。另外新季10支超聯球隊的主場編配亦正式落實，而其他盃賽的詳情足總將容後宣布。

今季聯賽恢復雙循環，預計在明年5月7日煞科，打頭陣先由冠忠南區對香港U23，於8月27日下午3時假香港仔運動場舉行，而同日晚上6時假旺角大球場舉行的東方龍獅對和富大埔，足總將會安排開季儀式。

另外由於傑志需要到日本出戰「亞冠盃」淘汰賽，延至9月18日才出戰首場聯賽賽事，對手為深水埗；至於最受球迷期待的「理傑大戰」將於10月29日上演，首循環先由理文主場，次循環則於煞科日進行。

除此之外，足總亦同時宣布了新季10支超聯球隊的主場編配，當中理文及香港U23將共用將軍澳運動場，而兩支新升班球隊深水埗、和富大埔的主場，則分別為深水埔運動場、大埔運動場。

「中銀人壽香港超級聯賽」首周賽程：

日期 對賽球隊 時間 地點

8月27日 1500 冠忠南區對香港U23 香港仔運動場

1800 東方龍獅對和富大埔 旺角大球場

8月28日 1500 理文對標準流浪 將軍澳運動場

備註：傑志因出戰「亞冠盃」而輪空

各隊主場安排：

球隊 主場

傑志、東方龍獅 旺角大球場

標準流浪 斧山道運動場

港會 香港足球會

理文、香港U23 將軍澳運動場

深水埗 深水埗運動場

大埔 大埔運動場

晉峰 青衣運動場

冠忠南區 香港仔運動場