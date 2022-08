「足動校園體驗計劃」x 李金小學

由香港足球總會主辦,2021至2022年度「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點項目:足動校園體驗計劃,這次去到新界屯門區的順德聯誼總會李金小學舉行活動,由港超聯球隊標準流浪帶來視像教學材料,透過影片指導一班學生完成訓練。■ 文:Iris、圖:HKFA提供

標準流浪向來以培育年青球員為目標,與足動校園體驗計劃有相同方向,從小培養小朋友對足球的興趣。適逢同學剛剛完成考試,學校安排這次計劃作為試後活動。雖然近日天氣酷熱,仍無減同學踢足球的熱情。

對於安排這次足動校園來校探訪,校長蘇碧婷就說:「學校今年正在推行身心健康日,在試後推行一連串活動,希望小朋友能夠增強身心健康,所以在『楊老師』安排下申請足總體驗活動,讓他們有體能方面訓練,特別在炎熱天氣下可以訓練小朋友的堅毅精神。」「蘇校長」亦明言,足球對同學的成長有很大幫助:「足球可以訓練小朋友的合作精神,亦可以訓練他們更加遵守規則。」

今次由標準流浪主教練賴嘉輝帶領三位球員盧均宜、林嘉緯和劉智樂拍攝視像教學材料,首先是熱身環節,由「宜嘉就做」示範內、外跨步和前踢腿動作。之後來到踢足球最重要的盤球,分別有外側直線盤球、腳內外側盤球,教導他們控制足球的力度,避免「踩波車。」觀看影片後當然就是活動時間,一班同學由控制足球,去到傳波和射門都練得不錯,最重要就是無論男女都玩得開心。最後當然是派禮物和大合照環節,由主持人Iris派發紀念品,有「港超聯天書」及文件夾,小朋友都滿載而歸。

流浪多次反敗為勝 「賴Sir」:最緊要有信心

標準流浪職球員在預錄影片當中,不忘分享征戰港超聯心得。去季流浪多次上演反敗為勝的好戲,主教練賴嘉輝就認為有必要在逆境中,幫助場上球員重拾信心:「落後嘅時候一定唔可以放棄,如果教練喺場邊都放棄,球員喺場上一定會感受到,一定要令班球員相信自己係做得到。」對於新一季組軍安排,「賴Sir」透露會盡力以保留原有人腳,再於個別位置增兵,至於目標方面,他希望球隊在成績上有提升:「希望可以令到爭標分子覺得,流浪係一支唔易應付嘅球隊。」

盧均宜和林嘉緯這對「宜嘉就做」流浪孖寶,在港超舞台久經沙場,有不少寶貴經驗分享,其中「嘉緯」就表示作為隊長的責任,源於一顆想幫助後輩的心,他鼓勵年輕球員要在場內場外都要多作思考:「落到場好多嘢要自己判斷,年輕球員除咗態度方面之外,技術層面想進步,每次練完波一定要諗多啲。」台上一分鐘,台下十年功,「均宜」則指出比賽中想有出色表現,平時刻苦訓練非常重要,並強調要想投身職業足球行列,少不了對足球運動的熱愛:「足球係一項比較辛苦嘅運動,要操體能,日曬雨淋,要鍾意足球先至可以全程投入。」

五育均衡發展秉承「文、行、忠、信」校訓

順德聯誼總會李金小學秉承總會「文、行、忠、信」校訓,提供全人教育,使學生於德、智、體、群、美五育上有均衡的發展,並使他們樂於學習、善於溝通、勇於承擔,敢於創新,長大後成為良好公民。

「愛學習 學習愛 至卓越」是該校的抱負,他們致力使李金小學成為追求卓越的學習社群及一所關愛的學校,無論學生、家長及教職員均愛學習及學習愛,最終各人均能成為卓越公民,「Sincere to everyone 真誠待人」、「Unique in talent 盡顯獨特性」、「Pleasant in words and deeds 友善有禮」、「Energetic in activities 動力充沛」和「Responsible for oneself 竭盡己責」。