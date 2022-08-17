「足動校園體驗計劃」x 李金小學

由香港足球總會主辦，2021至2022年度「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點項目：足動校園體驗計劃，這次去到新界屯門區的順德聯誼總會李金小學舉行活動，由港超聯球隊標準流浪帶來視像教學材料，透過影片指導一班學生完成訓練。■ 文：Iris、圖：HKFA提供

標準流浪向來以培育年青球員為目標，與足動校園體驗計劃有相同方向，從小培養小朋友對足球的興趣。適逢同學剛剛完成考試，學校安排這次計劃作為試後活動。雖然近日天氣酷熱，仍無減同學踢足球的熱情。

對於安排這次足動校園來校探訪，校長蘇碧婷就說：「學校今年正在推行身心健康日，在試後推行一連串活動，希望小朋友能夠增強身心健康，所以在『楊老師』安排下申請足總體驗活動，讓他們有體能方面訓練，特別在炎熱天氣下可以訓練小朋友的堅毅精神。」「蘇校長」亦明言，足球對同學的成長有很大幫助：「足球可以訓練小朋友的合作精神，亦可以訓練他們更加遵守規則。」

今次由標準流浪主教練賴嘉輝帶領三位球員盧均宜、林嘉緯和劉智樂拍攝視像教學材料，首先是熱身環節，由「宜嘉就做」示範內、外跨步和前踢腿動作。之後來到踢足球最重要的盤球，分別有外側直線盤球、腳內外側盤球，教導他們控制足球的力度，避免「踩波車。」觀看影片後當然就是活動時間，一班同學由控制足球，去到傳波和射門都練得不錯，最重要就是無論男女都玩得開心。最後當然是派禮物和大合照環節，由主持人Iris派發紀念品，有「港超聯天書」及文件夾，小朋友都滿載而歸。

流浪多次反敗為勝 「賴Sir」：最緊要有信心

標準流浪職球員在預錄影片當中，不忘分享征戰港超聯心得。去季流浪多次上演反敗為勝的好戲，主教練賴嘉輝就認為有必要在逆境中，幫助場上球員重拾信心：「落後嘅時候一定唔可以放棄，如果教練喺場邊都放棄，球員喺場上一定會感受到，一定要令班球員相信自己係做得到。」對於新一季組軍安排，「賴Sir」透露會盡力以保留原有人腳，再於個別位置增兵，至於目標方面，他希望球隊在成績上有提升：「希望可以令到爭標分子覺得，流浪係一支唔易應付嘅球隊。」

盧均宜和林嘉緯這對「宜嘉就做」流浪孖寶，在港超舞台久經沙場，有不少寶貴經驗分享，其中「嘉緯」就表示作為隊長的責任，源於一顆想幫助後輩的心，他鼓勵年輕球員要在場內場外都要多作思考：「落到場好多嘢要自己判斷，年輕球員除咗態度方面之外，技術層面想進步，每次練完波一定要諗多啲。」台上一分鐘，台下十年功，「均宜」則指出比賽中想有出色表現，平時刻苦訓練非常重要，並強調要想投身職業足球行列，少不了對足球運動的熱愛：「足球係一項比較辛苦嘅運動，要操體能，日曬雨淋，要鍾意足球先至可以全程投入。」

五育均衡發展秉承「文、行、忠、信」校訓

順德聯誼總會李金小學秉承總會「文、行、忠、信」校訓，提供全人教育，使學生於德、智、體、群、美五育上有均衡的發展，並使他們樂於學習、善於溝通、勇於承擔，敢於創新，長大後成為良好公民。

「愛學習 學習愛 至卓越」是該校的抱負，他們致力使李金小學成為追求卓越的學習社群及一所關愛的學校，無論學生、家長及教職員均愛學習及學習愛，最終各人均能成為卓越公民，「Sincere to everyone 真誠待人」、「Unique in talent 盡顯獨特性」、「Pleasant in words and deeds 友善有禮」、「Energetic in activities 動力充沛」和「Responsible for oneself 竭盡己責」。