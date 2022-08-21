阿仙奴開季3連勝　歷史顯示坐亞望冠

阿仙奴銳不可當，喺周日(21日)凌晨英超作客以3比0大勝般尼茅夫，中場馬田奧迪加特開波11分鐘已經梅開二度，演出極之搶眼。阿仙奴今季英超3戰3勝，翻查兵工廠過去2次聯賽開季3連勝，最終獲得一冠一亞，今季踢出夢幻開局，再現奪冠好兆頭。

阿仙奴一開波就反客為主，強攻對手，加比爾馬天尼利喺禁區左路勁射，被門將撲出不遠，馬田奧迪加特第一時間補射入網，當時只係開賽5分鐘。

僅過6分鐘後，馬田奧迪加特再入1球，呢位23歲挪威國腳自2014年10月後，再次喺頂級聯賽梅開二度，當年佢只有15歲，效力史卓加斯特，因而被譽為神童。

兵工廠領先2球後，繼續搶攻，中堅威廉沙列巴都不甘寂寞，殺上前攻門，佢喺54分鐘勁射入網，取得效力阿仙奴以來首個入球，呢位21歲法國國腳今場75次傳波都交到畀隊友，成功率達100%。

阿仙奴之前2次英超開季3連勝，最終成績都非常好，包括2004/05年獲得亞軍，2003/04年球季更加以不敗奪冠。

值得一提，阿仙奴成為自愛華頓之後，首支前一季聯賽開季3連敗，但翌季開季3連勝嘅球隊。愛華頓曾於1937/38年球季開季3連敗，但1938/39年球季表現脫胎換骨，開季3連勝，最後更奪得冠軍。

阿仙奴有奪冠好兆頭關照，隨時可以打破近年英超由曼城同利物浦雙雄爭霸嘅壟斷局面。