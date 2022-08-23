電競港隊4子訪東灣莫羅瑞華學校

香港足球總會本月初（9日）在東灣莫羅瑞華學校，舉行香港電競足球代表隊交流活動，4位香港電競代表隊成員用遊戲機教一班小學生「踢足球」，向在場小朋友傳授電競足球技術。

香港電競代表隊教練程添霖（William）帶領另外3名選手丘敏龍（Ronnie），何嘉銘（Ken）及劉枳希（阿希）到學校分享，包括自己選擇投身電競的緣由等，當中「阿希」講到成為電競選手殊不容易，但因為感受到身邊人的支持，令自己繼續堅持下去。之後一班同學仔跟隨3位選手分成3組，在Ronnie等人的教導下，操控基斯坦奴朗拿度及般奴費南迪斯等球員，完成射球及盤球等基本動作，不少同學在香港隊成員的教導下，玩得不亦樂乎。當同學們開始對遊戲上手後，他們便輪流展開2對2比賽，使用巴黎聖日耳門、皇家馬德里及多蒙特等歐洲強隊切磋，小朋友亦玩得相當投入，其「肉緊」程度盡顯小孩子純真的一面。

William於活動後表示，電競選手都需要與其他運動員一樣，在訓練中尋找進步空間，他亦分享香港隊成員的訓練日常：「我哋嘅訓練通常係對抗賽同埋組隊嘅形式展開，因為呢個遊戲嘅電競比賽，好多時都要2打2，所以除咗要訓練佢哋嘅個人技術之外，其實默契都相當緊要。」對於電競在香港未來的發展，William就希望本港未來可以有更多大大小小的電競比賽、甚至學界賽事等，令學生可以透過這些比賽，觀察自己是否有電競方面的潛能，繼而進一步成為職業選手或運動員。

東灣莫羅瑞華學校的校長卓德根亦指，很多學生都十分投入參與活動，過程中亦相當開心：「因為電競唔單止係一啲個人活動，而且仲有一啲團體合作，畀到學生一啲新嘅體驗。」卓校長又指讓學生多了解電競行業生態非常重要：「小朋友可能會覺得電競即係打機，但其實頭先啲選手都講到，唔係打機咁簡單，可能當中有好多要求同訓練。」

至於分別就讀小四及小六的李梓傑及黃首元，接受主持人Iris訪問時，異口同聲表示在活動中有所得着，作為車路士球迷的「梓傑」，就稱「射門」練習是其中一項收穫，因為射門的角度及力度都有講究。「首元」更指自己首次接觸足球遊戲，最喜歡「鬥波」環節：「我覺得同朋友一齊玩、以及自己同自己玩嘅感覺係兩回事。

提供教育輔導服務 傳授正確價值觀

東灣莫羅瑞華學校為政府資助的群育學校，致力為在心理、行為及情緒發展上遇到障礙，從而未能在普通學校教育中獲益的兒童，提供教育輔導服務，教導學生正確價值觀、品行以及群體生活所需的能力和技巧。

學校不會單以學業成績，作為衡量辦學成效及學生成就的唯一標準，希望學生離開學校時，已有能力重返家庭及社區生活，並在將來繼續茁壯成長。