港超聯　窿對窿！東方龍獅和富大埔各執1分

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）首個比賽日壓軸上演焦點大戰，東方龍獅於旺角大球場，面對今季新升班的和富大埔。結果雙方90分鐘互無紀錄，大埔於重返港超首戰，以0比0賽和東方，成功搶分。

作為港超首個比賽壓軸戰，賽前大會舉行簡單的開鑼儀式，現場亦吸引2448名球迷入場觀戰。東方今場有高素巴耶夫及黃皓雋首次為球隊擔正，朱偉鈞負責攻堅，派牌工作交給馬希偉、馬高斯及隊長梁振邦，葉鴻輝把守最後大關；大埔於重返頂級聯賽首戰，派出兩位巴西新兵保連奴及加比爾，門將位置起用李瀚灝，鍾偉強、李家豪及鄭子森等齊齊出現在正選大軍中。

雙方開局都互相試探，嘗試尋找比賽節奏。8分鐘大埔率先發圍，鄭子森禁區頂推順起腳，被葉鴻輝接實。19分鐘，黃梓浩左路傳中，黃皓雋「窩利」抽射一飛沖天，其後朱偉鈞門前接應傳中起腳之際，又被回防的李嘉豪破壞。

雙方站穩陣腳後，都努力嘗試組織攻勢。21分鐘，馬高斯K角位放冷箭，被李瀚灝雙拳擋走。大埔其後先後有翁煦濤和鄭子森，找到起腳機會，但都未能威脅葉鴻輝。臨完半場前，大埔加比爾後上助攻，接應角球頭槌頂斜，雙方半場互無紀錄。

換邊後，大埔率先換人，派出另一位倒戈的球員王力威。49分鐘，翁煦濤開出角球，鍾偉強無人看管下頂個彈地波，未能命中目標。54分鐘，加比爾接應角球攻門，被東方守將擋出，翁煦濤緊接禁區外的射門，亦緊緊高出。及後東方作出調動，由巴杜姆入替朱偉鈞。

比賽後段，東方一度將大埔壓制於半場，大埔則靠穩守突擊，創造出幾次攻勢，惟雙方都未組織出入肉埋門機會。最終東方龍獅以0比0賽和和富大埔，各得1分。