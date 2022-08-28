Red Bull 三人賽　盧曉芳「甩骹」搏命　Onching「黃金兩分」捧盃

「Red Bull Half Court三人籃球賽」香港區決賽周日（28日）假屯門愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場上演，最終「Onching」憑唐曉蕾的「黃金兩分」險勝「Sparkle」，贏得香港區女子組冠軍兼勇奪9月30及10月1日埃及世界總決賽入場券。

「Sparkle」由前女甲及現役女甲成員組成，包括：王家怡、方芷茵、任栩燕及黃琪琪，至於「Onching」成員則有女甲安青球員盧曉芳、唐曉蕾、古芷程和許芷榆。兩隊周日接連闖關殺入決賽，比賽甫開戰已經鬥得激烈，雙方尾段戰成5比5，此時唐曉蕾力壓任栩燕跳投得分，不過任栩燕亦還以顏色，連過兩人歐洲步上籃，完場前追成6比6，比賽要以「黃金兩分」分勝負。其後效力福建的任栩燕再次剷籃成功，「Onching」即時叫暫停，最後一擊由盧曉芳發動，傳給古芷程引來夾擊，再分給外圍無人防守的唐曉蕾，成功轟入兩分球，以8比7反勝。完場一刻「Onching」眾將興奮擁抱，表現激動。

值得一提的是，「Onching」主將盧曉芳其實早於8強對協恩中學「Toughness」隊時右肩不幸「甩骹」，不過她在離場短暫休息並「托回」肩關節之後，4強和決賽繼續堅持上陣，兩場比賽多次奮勇剷進籃底，相當拚搏。說到傷勢，盧曉芳賽後微笑地說：「痛囉。除了Redbull賽，我還有聯賽，其實都會擔心，但覺得既然難得和隊友入到4強，不可以放棄。一切都值得，拚命的感覺大於傷痛。」

今場盧曉芳於危急關頭挺身而出，最終帶領球隊克服身高劣勢拿下勝利，說到隊友時她亦不禁眼泛淚光：「興奮的原因是，你有幾相信那件事可以做到，最後真的做到，那種開心是兩倍。坦白說我們參加Red Bull不是來玩，真的想贏冠軍，好開心自己可以在籃球生涯的黃昏再次出國比賽，對上一次已是2013年亞洲盃了。」