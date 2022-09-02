波霸餐廳贊助U10足球隊　爸爸好尷尬

英國諾定咸一間餐廳Hooters近日有出位舉動，就係宣布贊助當地一支U10足球隊Burton Joyce，派出餐廳嘅靚女到球場，同一班未夠十歲嘅足球小將影宣傳照，吸引關注，事件引起公眾嘩然，有網民稱令爸爸們好尷尬。

該間餐廳俗稱「波霸餐廳」，係美國資金經營，餐廳內聘用大量年輕貌美女性，穿着緊身性感衣着招待顧客，喺區內有一定知名度，係唔少男士嘅蒲點；至於受贊助嘅足球會Burton Joyce成立於1990年，主要培訓青少年球員，附設女子隊，形象正面健康。

今次波霸餐廳同少年足球隊走埋一齊，所得出嘅影響相當負面，餐廳派出旗下靚女到球場，同一班小孩影相，雖然見到班靚女衣著盡量密實，着上印有Hooters嘅運動套裝，其中一位靚女拉鏈拉到上頸，完全冇暴露成分，但保守嘅網民一樣唔buy，認為佢哋咁樣做會影響兒童心智。

有網民直斥「我好懷疑，係邊個容許佢哋咁做？」「完全唔有趣，佢哋仲有女子隊」「小孩嘅爸爸都唔見晒」由於群情洶湧，喺社交網相關相片同宣傳已全部下架。