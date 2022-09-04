由爸爸訓練出來的雙槍將─黃皓雋

東方龍獅新季陣容年輕化，除提拔自家小將外，更積極羅致具潛質新秀，其中今季加盟的黃皓雋（Anson），近年嶄露頭角，為尋求更多上陣機會，Anson今季選擇加盟東方，與主教練盧比度再度合作，更令他下定決心迎接新挑戰：「自己踢港超嘅第3季，都想有啲表現，幫球隊攞到好成績。」■文：林卓臻

賽場上左右腳能力平均，是筆者對這位剛滿20歲年輕球員留下的第一印象，Anson透露接觸足球初期，已被父親要求加強對逆足的訓練：「我天生係用左腳，但爹哋就成日逼我練埋隻右腳，例如用左腳射10球，佢就要我再用右腳射多10次。」Anson回憶小時候在摩士公園與爸爸練波的日子：「嗰陣會覺得好麻煩好辛苦，但依家我都想多謝佢，當時肯幫我訓練。」

2020年由南華轉投理文，首季踏上職業之路，Anson亦成功在「菁英盃」打出名堂，其中對天水圍飛馬一戰後備上陣貢獻一入球兩助攻，賽後首次獲得MOM（最佳球員獎），Anson形容該仗讓自己更有信心迎接挑戰：「嗰場後備入替攞咗MOM，先感覺自己有能力踢職業。」及後Anson更進一步，於上屆「亞協盃」分組賽取得入球，他表示過程中不斷自我檢討：「我喺每個階段，都會覺得自己有進步嘅空間，無論係邊個層面，我都會想盡量做好自己。」

早在效力傑志青年軍時，Anson已經接受過盧比度（Chino）的指導，如今加盟東方，除追求更多上陣機會外，他坦言與Chino合作亦是主因之一：「東方搵我嘅時候，盧比度同我講出對我嘅計劃，都感受到佢對我嘅信任。」他表示看到東方陣中年輕球員，近季在Chino教導下進步明顯：「Chino同佢哋合作帶來好嘅效果，我都想成為一份子。」東方今季聯賽首戰，Anson即擔任正選，可見球隊對其頗有期望。已不再是港超新丁的Anson，直言已準備好承擔更大責任：「作為進攻球員，我對自己都會有要求，一定會爭取入波同助攻，最重要幫到球隊贏波。」

【黃皓雋Profile】

出生日期：2002年4月2日（20歲）

身高：1米73

位置：翼鋒、進攻中場

球衣號碼：11

*曾效力球隊：南華(甲組)、理文

現效力球隊：東方龍獅

*只列部分

●重遊烏國再戰亞協盃●

即將於「亞協盃」跨區4強，作客面對烏茲別克球隊索迪亞拿的東方龍獅，現時已在當地進行最後備戰。去年曾隨理文出戰「亞協盃」跨區決賽的Anson，回想在烏國面對拿薩夫的經歷，更稱得上是一次「震撼教育」：「第一次感受到咩叫作客，嗰場波有過萬球迷入場，開始時我坐喺後備席，最尾都有落場，過萬人睇住你踢，感受好唔同。當球隊準備射12碼時，成個球場都喺噓我哋。」

一年後隨東方重遊烏國再戰「亞協盃」，Anson難掩興奮之情：「有呢個機會自然興奮，想好好珍惜。」拿薩夫與索迪亞拿實力上雖然有差別，但Anson留意到烏國球隊一些共同點：「佢哋嘅球員有一定質素，尤其翼鋒無論速度及機動性都好強，所以要特別小心對手兩翼側擊。」