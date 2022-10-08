卡域克有望出山　執教米杜士堡

前曼聯看守領隊卡域克有望出山，坐正做主帥！根據英國《太陽報》及《每日郵報》報道，英冠球隊米杜士堡早前解僱領隊韋達後，計劃邀請卡域克接手領軍。

呢位41歲紅魔鬼名宿上年11月曾經短暫接替當時被曼聯炒魷嘅蘇斯克查，帶隊踢3場硬仗取得2勝1和，但卻未能留任，成為曼聯上季無法打入英超前4位，失去歐聯入場券嘅轉捩點。

米杜士堡今季英冠12戰只有3勝4和5負，排聯賽18位，若然再冇改善，隨時會捲入降班漩渦，所以會方決定換帥，炒咗韋達，並聯絡卡域克接任。

雖然卡域克教波資歷尚淺，但曾經喺曼聯教練團工作多時，做過摩連奴、蘇斯克查副手，喺兩人身上學到唔少嘢。

事實上，蘇斯克查上年11月下台後，卡域克臨危受命領軍，佢帶隊踢3場比賽，取得2勝1和，包括歐聯擊敗維拉利爾，英超分別打和車路士同贏阿仙奴，成績「含金量」十足，表現受到好評。

不過，曼聯管理層卻選擇信名牌，請來德國名宿蘭歷克擔任看守領隊，卡域克只能黯然辭職。

曼聯由蘭歷克接手後，成績不進反退，上季僅得第6位，未能參加今屆歐聯，繼而發生C朗想離隊嘅風波。因此，唔少網民都替卡域克抱不平，指佢蒙受「千古奇冤」，並認為如果曼聯管理層當時信任卡域克，一直由佢執教，結果可能好唔同。

米杜士堡會方慧眼識英雄，認為卡域克有能力拯救球隊，將佢列為頭號新帥人選。對於呢位前英格蘭國腳而言，亦係一次證明自己教波實力嘅好機會，雙方有望一拍即合。