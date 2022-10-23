高級組銀牌　東方3比1贏晉峰躋身4強

大埔運動場周日（23日）上演由晉峰對東方的「高級組銀牌賽」8強，最後東方憑巴杜姆，蔡立靖及孫銘謙各建一功，以3比1擊敗有費利浦薩破蛋的晉峰。

晉峰今場派出羅澔陽把守最後一關，葉卓文及艾拔簡勞扼守中路，倒戈的伍家揚正選出擊，聯同林樂勤為費利浦薩提供支援。東方方面，梁振邦與胡晉銘負責控制中場，早前聯賽對晉峰梅開二度的馬高斯續任正選，黃皓雋及孫銘謙悉數上陣，協助前線掛帥的巴杜姆「數糊」。

東方兩分鐘即憑巴杜姆禁區頂施射，直飛死角入網，火速打開紀錄。4分鐘後，蔡立靖左路主射罰球，被羅澔陽奮力撲出。13分鐘，孫銘謙前場頭槌二傳予巴杜姆射門，未能攻破羅澔陽十指關，4分鐘後，上半場表現活躍的蔡立靖於峨眉月起腳，省中晉峰球員彈入成2比0。落後的晉峰禍不單行，艾拔簡勞傷出，需由曾仲楠入替。及後晉峰取得較多控球權，可惜無法攻破對手大門，東方上半場以2比0領先。

晉峰於52分鐘有黃金機會，林樂勤左路後上傳中，惟費利浦薩攻門柱邊出界，大難不死的東方於53分鐘擴大比數，巴杜姆送出直線，接應的黃皓雋右路推進，傳予孫銘謙門前射成3比0。晉峰在4分鐘後終於追近比數，費利浦薩主射罰球，省中東方球員入網成1比3。隨後晉峰以何思哲入替紀思昊，冀加強攻力，費利浦薩到81分鐘禁區內接應隊友長傳，惟被葉鴻輝成功救出，之後雙方未再取得入球，東方以3比1擊敗晉峰，打入「高級組銀牌賽」4強。