港超聯　孫銘謙起孖　東方4球挫深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）頭場，由東方坐鎮旺角大球場迎戰深水埗。東方憑孫銘謙半場梅開二度，加上蔡立靖、朱康銘易邊後各建一功，最終以4比0擊敗深水埗，各項賽事豪取4連勝。

主場出擊的東方今場強陣出擊，葉鴻輝把守最後一關，梁振邦、馬高斯及胡晉銘鎮守中場，前線三叉戟包括孫銘謙、巴杜姆及蔡立靖。至於深水埗今場亦有不少調動，陳靜謙、杜國榆、史提芬組成三後防，奧恩博及尼高拉斯出任翼衞，支援雙箭頭羅港威、鄧子均。

近況回勇的東方，今場甫開賽即主動搶攻，14分鐘馬高斯接應蔡立靖傳中，窩利未能命中目標。27分鐘東方率先打破僵局，馬高斯傳入中間，尾柱的孫銘謙近門撞入，助球隊領先1比0。

2分鐘後東方一次罰球攻勢，深水埗守衞遲遲未能解圍，巴杜姆禁區內起腳，但被門將屠俊翹飛身撲出底線。隨後深水埗更有尼高拉斯傷出，由梁星耀後備入替。

33分鐘東方再下一城，亞歷斯祖右路傳中，孫銘謙近柱搶先門將屠俊翹一步，再輕鬆射入空門，個人梅開二度，帶領東方半場領先兩球。

易邊後深水埗換入陳灝加強攻力，50分鐘卻再次失守，蔡立靖禁區外轟入世界波，東方遙遙領先3球。東方之後收起巴杜姆、蔡立靖等主力，但79分鐘差點再有斬獲，馬希偉落底傳中，孫銘謙門前僅僅頂斜。88分鐘後備入替的朱康銘接應角球頂入，為球隊埋齋，最終東方以4比0擊敗深水埗，順利全取3分。

東方今場大勝而回，賽後主教練盧比度（Chino）指滿意球隊表現，又大讚今場梅開二度的前鋒孫銘謙，希望將來他可以有機會外流。球隊暫時各項賽事取得4連勝，Chino直言對球隊十分重要：「11月會對傑志、理文，無錯一定會好艱難；依幾場贏波可以提升我哋信心，同埋令我哋之後無咁大搶分壓力。」

深水埗再吞一場敗仗，今季聯賽全部落敗，賽後總監高俊基承認比數並不理想，但強調球員仍要時間適應港超節奏，希望球隊繼續進步：「同香港U23相比，我哋仲少咗一年經驗，好多球員可能踢過職業，但要成為主力仲要時間，我諗可能仲要畀多4至5個月啲球員。」「高基」續透露球隊或會在1月份增兵，目標是可勝任中後場的外援。