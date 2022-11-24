比列安保路「倒戈」入波　瑞士贏喀麥隆

周四(24日)晚世界盃G組，瑞士以1比0擊敗喀麥隆，今場出現感人一幕，本身係喀麥隆裔嘅瑞士前鋒比列安保路「倒戈」入波，佢拒絕慶祝，以示對祖國嘅尊重，果然有情有義。至於喀麥隆食白果之後，今屆首4支登場嘅非洲球隊都冇波入，認真失威。

其實喀麥隆上半場創造唔少具威脅攻勢，開波9分鐘就有托高伊甘比禁區內起腳射高。4分鐘後，呢支「非洲雄獅」獲得黃金機會，瑞士中堅文路爾艾簡治失誤，祖普莫亭單刀長驅直進，但喺對手力逼之下，射門軟而無力被瑞士門將恩尼森馬沒收，呢位前鋒今季為拜仁慕尼黑上陣16場入11球，但呢次射門處理得非常差。

其後喀麥隆右路發動攻勢，托高伊甘比準備近門起腳，被瑞士後衞施雲韋迪馬及時出腳解圍，至於瑞士上半場最有威脅攻門係文路爾艾簡治迎頂角球斜出。

換邊後唔夠3分鐘，瑞士突然發威，梳頓沙基利右路傳中，比列安保路無人看管之下射入，呢位25歲前鋒拒絕慶祝，因為佢本身係喀麥隆人，父母離婚後，童年時候跟隨媽媽移居法國，其後媽媽改嫁，同1位瑞士人再婚，全家去瑞士生活。

比列安保路2014年獲得瑞士公民資格，並選擇代表呢支歐洲球隊，但佢並冇忘本，今場「倒戈」入波後舉起雙手唔慶祝，以示對出生地喀麥隆嘅尊重。

瑞士之後仲有1次黃金機會，魯賓華加斯禁區內勁射，被門將奧拿拿神勇撲出，格列沙加遠射亦被奧拿拿接實，瑞士維持小勝1比0。