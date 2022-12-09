世盃如論：阿根廷荷蘭難分難解

今屆世盃16強爆冷賽果較少，換言之8強就是高手臨立，並不乏經典對決，包括今晚勢均力敵的阿根廷對荷蘭，正是1978年阿根廷世盃的決賽翻版。

荷蘭過去有兩次非常接近世盃冠軍，無獨有偶都是被阿根廷壞了好事。一次是1978年冠軍戰，另一次2014年4強。跟8年前一樣，荷蘭目前明白豁出去踢沒有好處，穩守才是球隊最大本錢，這也是尹戈爾回歸執教「橙軍」之後，可以保持19場不敗的重要元素。自從祖利安添巴代替馬菲斯迪歷特出任右中堅後，球隊的防守體系比之前清晰，邊路防守力有所提高，迪比狀態提昇更有助提高把握力，加上擊敗美國之後，球隊難得有一天假期可以休養生息，有助以更好的狀態去迎戰。

阿根廷今屆有不乏好球員，可惜好幾位都不在最好狀態，尚幸領隊史卡朗尼在即使第一場不敵沙特阿拉伯下，仍然懂得往後比賽中作適當調整，尋找平衡點，不會故步自封。重點在盧施素因傷無緣決賽周下，史卡朗尼通過轉陣踢三後衞，釋放一對翼衞的出擊力，以解決中場創造力不足的問題。

當然，若果重要突破點迪馬利亞可以復出的話，史帥更希望踢回四後衞陣式，並寄望迪保羅傷勢無礙可以披甲。