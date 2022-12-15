11月份「最佳金球」：港會前鋒汪雙財

港會鋒將汪雙財於上月(11月)13日主場面對理文的港超聯賽事中，為球隊先開紀錄的一球，獲球迷投票選為Hanstti Soccer 11月份「最佳金球」。今季首度征戰港超的「阿財」對此感到非常興奮，並再三向家人及朋友表示謝意。

儘管與理文交戰一役，距今已超過1個月，但「阿財」回想入球的過程，仍然感到相當神奇：「我嗰陣入波之後，腦袋空白一片，因為我半場入替咗幾分鐘，第1次掂波就入波，賽後睇入球片段都覺得幾神奇，估唔到自己喺入球過程入面，動作會咁流暢。」他指能夠進入當月「最佳金球」候選名單，已經感到非常幸運，對於最終能夠當選，「阿財」謂十分感謝未婚妻、家人及朋友的支持。

「阿財」今季首次踏足港超賽場，就跟隨港會在上半季製造驚喜，他謂現階段的成績超出預期，認為球隊勝在夠齊心：「經過呢半季，我發現球隊有能力令其他隊伍感受到壓力，甚至爭取中上游位置。雖然我哋係業餘球隊，但隊友都百份百投入練波，呢種態度感染到其他人，球隊自然可以齊上齊落。」

11月份「最佳金球」得主汪雙財，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳金球】

8、9月份‧祖連奴（標準流浪）

10月份‧丹恩奴域（傑志)

11月份‧汪雙財(港會)