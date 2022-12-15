11月份「最佳撲救」：理文門將袁皓俊

理文門將袁皓俊憑上月(11月)19日作客東方的港超聯賽事，尾段飛身救出對方中場蔡立靖的槌，獲球迷選為Hanstti Soccer 11月份「最佳撲救」。「多謝大家嘅賞識，選我做『11月份最佳撲救』，當時球隊只係贏緊1比0，嗰下撲唔到就會打和，所以都好重要。」花名「肥袁」的袁皓俊回憶道。

季初上陣機會不多的袁皓俊，近期已經重返正選位置，他表示自己狀態漸入佳境：「慢慢提升緊，依家踢番多啲，狀態會再好啲。」袁皓俊特別提到為了改善表現，自己在球隊操練之外都努力「加操」：「要多謝自己嘅體能教練，佢為我安排唔同種類嘅訓練，令到體能有所提升，呢個獎算係對自己努力嘅一個回報，證明一路以嚟努力嘅嘢都係值得嘅。」

11月份「最佳撲救」得主袁皓俊，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳撲救】

8、9月份‧梁興傑（標準流浪）

10月份‧盧兆崎（標準流浪)

11月份‧袁皓俊（理文）