人生贏家！美斯老婆：你就是我嘅冠軍

美斯在卡塔爾終於圓夢捧起世界盃，賽後興奮激動，與隊友們相擁慶祝後走到觀眾席前不斷招手，原來是示意家人走到球場內一齊慶祝，細囝更攬住金球獎獎盃親吻呢位「球王爸爸」。

眾所周知，美斯一直都係「住家男」，以家庭為重，愛妻Antonella Roccuzzo與三個囝囝都穿上印有「Messi」嘅波衫撐場，美斯將金牌掛在大兒子身上，細仔就攬住金球獎，Antonella仲即場影張威水全家幅，相當溫馨。其實，Antonella在個人社交平台曬合照，以阿根廷世界冠軍為題，「為你驕傲＠美斯，謝謝你教我哋永不放棄，我地要戰鬥到底，現在你終於係世界冠軍了，我哋都知道咁多年你遭受到乜嘢，同埋你想得到的。加油阿根廷！」跟住佢再上載一場張美斯親吻世盃嘅圖片，並寫上「我的冠軍」。

美斯9歲就對太太一見鍾情，一直從一而終，依家擁有三個兒子，佢之前多次表明，妻兒比足球更重要。美斯曾經接受訪問時透露，9歲時一次聚會認識青訓隊員嘅表妹Antonella，已經認定佢喺心中唯一，更直接同對方表白，寫情信「有一日，我哋會訂婚」，雖然當時Antonella只想做朋友，但美斯不斷以書信、電話及電郵保持聯絡兼追求，終於2008年二人正式拍拖，2012年11月大仔Thiago出世，2015年生埋二仔Mateo，二人2017年正式結婚，翌年再生埋細仔Ciro。

至於美斯嘅父母都有現場撐場，並且喺球場同愛兒相擁，更加激動落淚。其實，當美斯等領獎嘅時候，一位女士突然衝過來捉住美斯手臂，當美斯轉身一睇原來喺自己阿媽，作為母親第一時間都係關心兒子身體，第一句就問美斯「兒子攰嗎？」而爸爸其後攞住冠軍金盃，相當滿足。