港超聯　日本小國腳神田夢實投標準流浪

港超聯球隊標準流浪周五（6日）透過Facebook專頁宣布，去年效力日丙球會Y.S.C.C.橫濱的日本前小國腳神田夢實加盟，並將披上44號球衣。

現年28歲的神田夢實出身自北海道札幌岡薩多青訓系統，2009年高圓宮盃全國U15少年錦標賽膺神射手，與南野拓實同期入選日本青少年代表隊，並曾出戰過「亞少盃」外圍賽及決賽周，期間取得入球，至2011年亦入選日本U17國家隊集訓營。神田夢實青年軍時期主要司職前鋒，獲北海道札幌岡薩多提拔至1隊後則較多踢邊路位置，其後效力FC愛媛就改踢進攻中場，過往兩年效力Y.S.C.C.橫濱就擔任攻中為主、前鋒為輔，這位標準流浪新援可謂中前場多面手。

對於今次轉戰港超，神田夢實表示：「呢度嘅比賽風格、環境都同日本唔同，我需要盡快在身心方面適應，現在每日都不斷學習。」神田夢實續指將加緊提升體能，爭取短期內達到最佳狀態：「喺比賽中有好表現當然係最重要，我都要努力學好英語，方便同隊友溝通。」

此外，流浪表示早前已與球員亞加斯圖及賈思浩提早解除合約，並感謝兩人效力期間的努力和貢獻。

球員資料

神田夢實（Kanda Yumemi）

出生日期：1994年9月14日

身高：170cm

位置：進攻中場、前鋒

曾效力球會：北海道札幌岡薩多（日本）、SC相模原（日本）、FC愛媛（日本）、東京23FC（日本）、Y.S.C.C.橫濱（日本）