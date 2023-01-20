12月份「最佳金球」：港會中場亞當貝利

港會中場亞當貝利(Bailey, Adam Donald)於去年除夕(31日)，作客大埔運動場對「緣戰士」的「菁英盃」A組分組賽中，為球隊埋齋的一球，獲球迷投票選為Hanstti Soccer 12月份「最佳金球」。他對此非常興奮，盼望球隊能維持良好狀態。

Adam透露，此前一直與傷患搏鬥，直到與深水埗交鋒的「菁英盃」次循環分組賽，70分組後備入替，才是他今季首度上陣，能夠射入1記「金球」，為2022年劃上美好的句點，實在感到非常神奇：「早前要花唔少時間去克服傷患，直到依家終於可以踢番比賽，幫球隊出一份力，真係好開心，呢個入波絕對係2022年完美嘅Ending。」

今季港會異軍突起，屢屢為球迷帶來驚喜，Adam認同本季成績叫人喜出望外，但強調港會上下也付出極大努力，相信球隊有力維持上佳演出：「球隊士氣好好，每場比賽都相信自己會搶到分，希望之後都保持到咁好嘅表現。」

12月份「最佳金球」得主亞當貝利，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳金球】

8、9月份‧祖連奴（標準流浪）

10月份‧丹恩奴域（傑志)

11月份‧汪雙財(港會)

12月份‧亞當貝利(港會)