12月份「最佳撲救」：深水埗門將戴廷匡

深水埗U22門將戴廷匡，憑去年12月18日(日)「菁英盃」A組分組賽深水埗對理文中，一記飛身撲救，獲球迷投票選為Hanstti Soccer 12月份「最佳撲救」。

出身自流浪青年軍的戴廷匡，U15至U18則為理文披甲，2017至18球季曾短暫獲提升到理文一隊半季，之後多數在預備組及青超聯上陣，上季則轉戰乙組油尖旺，到今季才加盟深水埗。對於今次獲獎，戴廷匡謂感到非常開心，他說：「我喺球隊對香港U23嗰日，賽前收到個獎座同獎品，本來已經好開心，之後球隊2比1贏波開齋，就令我更加興奮，2023年總有個好開始。」

對於奪得港超生涯首個個人獎項，與深水埗體育會足球部主委兼秘書陳仲山合照時，顯得有點緊張的戴廷匡表示：「感謝大家嘅支持，獲獎對我嚟講係極大嘅鼓勵，我一定會繼續努力，爭取更多嘅上陣機會。」

12月份「最佳撲救」得主戴廷匡，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳撲救】

8、9月份‧梁興傑（標準流浪）

10月份‧盧兆崎（標準流浪)

11月份‧袁皓俊（理文）

12月份‧戴廷匡（深水埗）