轉戰中超再度外流　茹子楠回港過年「叉足電」

憑着上年接連代表香港足球代表隊，在「亞洲盃」外圍賽及「東亞盃」踢出好表現，現年24歲的茹子楠，早前成功加盟中超球隊梅州客家，繼2019年後再次展開外流之旅。而隨着球季結束，「茹子」亦把握時間回港過年，盼「叉足電」迎接新一季的來臨。■圖、文：李浚湣

茹子楠在2019年曾外流至葡甲球會科瓦彼達迪，但因為年紀尚輕未能適應當地生活及文化，效力半年後便提早返港。現年24歲的「茹子」早前獲中超球隊賞識，他承諾會好好珍惜：「今次係上天比我嘅第二次機會，都無咩點考慮，我都知依個年紀，如果留喺香港可能突破唔大，而再過多幾年，甚至好難有機會出去。」

來到新地方「人生路不熟」，「茹子」坦言用了兩個月時間才逐漸適應：「我會揾自己鍾意嘅嘢去做，反正點都要留係度3年，與其頹落去，不如好好享受。好似唔開心咪出去行吓，或者喺間房寫下日記，思考吓有咩做得唔好，咁先知道第日有咩要改善。」

經中超洗禮變得更職業

總結首次征戰中超的表現，「茹子」直言感到滿意，尤其自己成功爭取正選，加上又能貢獻入球、助攻，可謂超出預期。「茹子」又認為經歷半季在中超洗禮後，令自己變得更加「職業」：「香港好多人朝早練完波仲要教波、做保險其他工作；上面只會專心練波，強度大到令人做唔到其他嘢，練完波一定要休息，自己球場，想幾時用就幾時用。」

「茹子」自從上年6月份開始一直留在外地，笑言今次回港需要好好放假：「上面4日1場其實都攰，賽前做好準備，賽後又要恢復，然後每日點都會有一課練波，有時朝早仲要做gym。心理、生理都要放鬆吓，之後先有更好嘅表現，講真見吓朋友、屋企人都好開心，好掛住香港嘅人同事。」佢更希望成為香港年青球員的榜樣：「好多家長覺得踢波無前途，自己想成為年青球員嘅動力，證明畀佢哋睇香港踢波都有機會外流，然後繼續揀踢職業依條路。」

【茹子楠檔案】

出生日期：1998年5月12日（24歲）

身高：1米72 司職：中場、右閘

球衣號碼：29

曾效力球隊：科瓦彼達迪（葡甲）、晉峰、東方

現效力球隊：梅州客家

上季中超入球/助攻次數：2/3

唔介意做「通天老倌」

進攻球員出身的「茹子」，上季開始被東方主教練盧比度改造成右閘，他承認起初的確有點介意，但此刻自己卻完全習慣：「我會諗起占士米拿，即使佢好老，但優勢就係可以踢好多個位置。始終有落場機會先係最緊要，可能表現得好就有機會踢其他位，如果繼續爭中場，無得出只係踢後備，其實無意思。」

靠飲咖啡放鬆自己

「茹子」前季被外借至當時新升班球隊晉峰，但「粉紅軍團」該季成績未如理想，「茹子」會在比賽後第二日，趁着放假喝咖啡放鬆：「個陣開始慣咗自己一個靜吓，飲一兩啖就會寫吓嘢，思考自己有咩不足；慢慢愈飲愈清，可能最近會玩吓手沖咖啡，飲原本咖啡豆隻味。」「茹子」坦言另一個愛上喝咖啡的原因之一，便是可以放低電話，暫時離開社交媒體。

勉勵小師弟繼續追夢

出身自東方青年軍的「茹子」，返港後不忘抽時間回饋母會，到球場指導一班小師弟，他笑言令自己想起了當年放學後，趕到球場練習的青蔥時光，「茹子」又向他們勉勵一番：「呢家設備明顯好咗、訓練時間都長咗，『宇哥』（黃鎮宇）、『嘉樂Sir』（許嘉樂）等教練都好畀心機，一班小朋友應該要感恩，更加落力練波同珍惜。希望小師弟會繼續追夢，喺成為職業足球員依條路上繼續努力。」