簡斯路頂撞哥迪奧拿　遭清洗外借拜仁

英超豪門曼城發生內訌，後衞祖奧簡斯路不滿近期被貶為後備，於早前操練時情緒失控，同領隊哥迪奧拿發生衝突，並要求離隊，會方亦迅速作出行動，決定將呢位葡萄牙國腳外借去拜仁慕尼黑，以免破壞球隊團結。

根據英國《每日郵報》爆料，曼城上仗英足盃對阿仙奴前夕，祖奧簡斯路知道自己未能擔任正選後，隨即喺訓練場搵哥迪奧拿理論，據悉雙方發生激烈爭吵，祖奧簡斯路憤而提出轉會申請。

曼城管理層亦不留人，迅速同拜仁慕尼黑達成交易協議，祖奧簡斯路將以外借身份為拜仁效力至今季結束，合約包含買斷條款，拜仁有權喺今夏以6,100萬鎊收購呢位28歲守將。

祖奧簡斯路2019年8月由祖雲達斯加盟曼城後，一直屬於球隊主力，佢技術全面，可以勝任左右兩閘，甚至踢中場都得，踢法攻守兼備，上季英超更加貢獻7次助攻。

呢位「帶刀侍衞」今季英超上陣17次入2球，但今屆世界盃結束後，祖奧簡斯路失去曼城正選位置，近10場比賽僅3次擔正，不滿情緒愈來愈強烈，最終同哥迪奧拿發生衝突。

曼城肯放走祖奧簡斯路，皆因尼敦阿基近期踢左閘表現出色，右閘有新星列高路易斯冒起，令簡斯路存在價值大減。拜仁借用祖奧簡斯路，可以頂替受傷嘅馬沙拉奧。