港超聯　門將費查補時入波 港會1比1逼和晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）繼續展開第10輪爭奪，港會於主場香港足球會足球場，與晉峰正面交鋒。最終港會憑費查末段建功，以1比1逼和晉峰。

港隊今場有菲杜化復出鎮守中路，安高沙及李小恆負責兩邊側擊，泰亞高聯同福保羅在前線爭取入球；晉峰則有新援列卡度上演「地標戰」，與陳肇鈞及卡爾特納負責控制中場，支援費利浦薩炮製突擊機會。

晉峰初段佔據較多控球，22分鐘，栢保羅禁區頂主射罰球僅告高出，之後客隊不時利用個人突破製造威脅，但未見太多埋門，形勢一直處於被動的港會到39分鐘，幾乎先開紀錄，道帕馬禁區頂附近施射中柱角彈出，兩隊踢成0比0完上半場。

換邊後戰況依舊膠着，福保羅禁區內被踢跌，獲得12碼，惟他親自操刀，被林駿杰奮力撲出。大難不死的晉峰之後控制戰局，64分鐘，鄭璟昊右路傳入禁區，費利浦薩插水式頭槌攻門，僅僅不中目標，4分鐘後，葉卓文接應右路角球頂入，為客隊領先1比0。港會到70分鐘換入汪雙財，力圖平反敗局，但反撲無果之餘，到賽事末段更有菲杜化兩黃一紅被逐，正當主隊看似追平無望，上前助攻的費查於補時階段門前倒掛射入，為港會追和1比1完場。

港會主教練東尼咸美頓（Tony）稱讚幾位後備球員入替後，表現理想，助球隊追成平手，又替入球功臣費查感到非常高興：「雖然平時睇波嗰陣，有時會見到門將落後嗰陣上去助攻，但好多時都入唔到波，不過費查就做到啦，所以好替佢開心。」Tony又指球隊今場戰至最後階段，仍落後1球兼10人應戰，最後仍能賽和對手，絕對令全隊上下感到高興，強調「無論賽果係點，我哋都係齊上齊落。」此外，今場球證合共向雙方出示10黃1紅，包括菲杜化兩黃一紅，Tony覺得球證執法過嚴，令雙方踢得非常小心。

晉峰今仗在補時階段失守，痛失兩分，總教練何信賢覺得球員能夠執行賽前部署，控制大局，惟最終被費查補時階段攻入倒掛，感到非常可惜，但對球員拼勁予以肯定：「今場係佢哋近期發揮最好嘅比賽，雖然臨尾被對手迫和真係好唔抵，但球員表現出強大嘅爭勝心，希望之後愈踢愈好，爭取好成績。」