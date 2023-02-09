屢演神救　補時入波　人氣王費查成港超「大發現」

港會門將費查（Freddie）日前在「中銀人壽香港超級聯賽」，完場前90+6以1記倒掛建功，協助球隊逼和晉峰1比1，成為一時佳話，其入球片段更在網上瘋傳。今季在球場上一次又一次的神奇演出，令到這位曾經想過放棄足球的港會門將，成為今季港超「大發現」。

Freddie的足球路絕不平坦，由於英格蘭球圈競爭相當激烈，因此他年少時未能經常獲得出場機會，縱使在2007年投效伊斯利特（Eastleigh）青年軍後，有機會為一隊上陣，但也只不過僅僅3次。當時伊斯利特領隊、曾經效力港甲勁旅快譯通的拜亞迪（Ian Baird），斷言Freddie難以獲得出場機會，一度令他相當失望：「佢覺得我冇辦法喺英格蘭職業足球立足，雖然好唔甘心，好想證明自己嘅實力。但……其實佢講得啱，我喺嗰邊嘅發展真係好有限。」

來港5年重拾足球夢

不過拜亞迪並非完全否定費查能力，指Freddie轉到香港發展的話，將會成為出色的門將，更幫助他在香港尋找工作，驅使當時20歲的費查於2012年東來「香港地」。但Freddie當時心態上已接近放棄足球，另謀發展，因此他到港後頭5年，都沒有出戰過職業賽事。直至有一日，他發現拜亞迪的「預言」並非空談：「喺2017年睇咗啲港超賽事之後，我發覺如果操番起狀態，自己應該仲踢得吓。」

重新燃起鬥志的Freddie，從2017至18球季起效力港會至今，並成功獲得主教練東尼咸美頓（Tony）的信任，Freddie笑道：「佢一嚟就話我會係球隊正選門將，得到認同嘅感覺好正，Tony係個好好嘅教練，好想為佢出戰。」

回想「金球」︰從來未練過倒掛

Freddie到今季除繼續得到Tony的信任，成為港會頭號門將外，更因為協助球隊取得亮麗佳績，贏得廣大球迷的認同，其人氣更隨着對晉峰的倒掛而爆燈，其入球片段更被多個外國媒體分享，風頭一時無兩。如今回味那記「金球」時，這位壓場感十足的門將，也不禁露出燦爛笑容：「本身想衝向前柱接應㗎，但見到幾乎所有人都去晒嗰個位，咪就走去後柱搵機會囉，點知個波真係彈過嚟，但個波飛去我身後，冇可能用到頭槌，咁唯有試吓倒掛，坦白講，之前冇練過呢招，所以成個入波過程，好似發緊夢咁。」

【費查檔案】

全名：Frederick Charles Toomer

出生日期：1992年 2月 19日（30歲）

身高：1米80

司職：門將

球衣號碼：1

曾效力英格蘭球隊（只計一隊）：伊斯利特、伯美頓希夫

現效力球隊：港會

資產管理CEO行善出錢出力

Freddie球場外除了是 Invest Eight Asset Management 的行政總裁(CEO)，主要負責英國資產管理，他也是一位熱心公益的善長。Freddie表示從2018年起，就應朋友邀請，參與慈善團體的活動，逢星期一都會到天后或灣仔一帶，向露宿者派發食物及物資，他謂：「可以回饋社會，幫助有需要嘅人係幾好嘅體驗，可惜去到舊年要兼顧工作同踢港超聯，難啲抽身去參加呢個活動。」但Freddie強調自己的初心沒變，之後只要時間許可，都會繼續有錢出錢，有力出力。