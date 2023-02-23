1月份「最佳撲救」：深水埗門將奧利斯

深水埗門將奧利斯（Aleks）憑1月29日(日)「中銀人壽香港超級聯賽」對理文一戰，飛身撲出徐宏傑的頭槌，獲球迷投票選為Hanstti Soccer「1月份最佳撲救」，他於周日（19日）已從球隊總監高俊基手上，接過獎座和美食現金券。

早前因手指骨折休戰多月的奧利斯，於該仗才正式傷愈復出，但他透露自己在養傷期間仍有努力維持訓練，並對獲獎感到開心：「我喺嗰場波做咗好多撲救，呢樣亦係我嘅工作，好開心其中一吓撲救獲得球迷嘅認同。冇得出場點都會有啲唔開心，但改變唔到需要休息嘅事實，唯有做簡單接球同體能訓練，努力保持狀態。」Alexks希望可幫助球隊改善戰績，又深信自己之後會再有機會獲獎。

「1月份最佳撲救」得主奧利斯，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳撲救】

8、9月份‧梁興傑（標準流浪）

10月份‧盧兆崎（標準流浪)

11月份‧袁皓俊（理文）

12月份‧戴廷匡（深水埗）

1月份‧奧利斯（深水埗）