到訪榮真小學　和富大埔凝聚地區力量

「中銀香港足動校園體驗計劃」2月頭輪到和富大埔出動，這支今季重返港超的地區球隊，來到位於新界北上水的聖公會榮真小學，參與活動的職球員與一班小六同學分享心路歷程之餘，更準備了一系列訓練和遊戲，齊享足球樂。■圖、文：林卓臻

和富大埔今季重返頂級聯賽，除羅致多位擁有港超經驗的舊將加盟，更吸引多位具質素的巴西外援來投。作為區隊代表之一的「綠戰士」，今次派出6位職球員，包括加比爾、保連奴、馮冠鳴、翁煦濤、鍾偉強及教練呂志興參與校訪。

一眾球隊代表的足球生涯經歷各異，有人闊別多年重返港超舞台，有人與傷病搏鬥後，仍堅持在賽場馳騁，亦有人離鄉別井遠道來港征戰，在主持人Iris介紹下，是日參與活動約120名小六學生，非常認真聽取球員各自的足球故事，其中「呂Sir」特地發起競猜遊戲，透過加比爾和保連奴兩位外援的國籍，讓同學了解地理知識。

來到訓練環節，「呂Sir」先為同學們準備了熱身運動，球員亦以身作則示範正確動作。其後一系列基礎足球練習，訓練同學們運球和射門能力。最後當然不少得比賽環節，5位大埔球員組成一隊，面對分批上陣的同學們，表現得非常投入，雙方樂在其中。活動尾聲，大埔代表向同學們派發預先準備的精美禮品，同時校長楊靄筠亦接過由大埔送出的主場球衣，以作紀念。

大埔今季積極參與社區活動，包括頻頻到不同學校進行交流，呂志興希望透過校訪，喚起大眾對區隊的關注：「希望透過呢啲活動，用足球去凝聚社區，等多啲人支持區隊。」馮冠鳴表示感受到同學們的熱情：「我覺得校訪活動，會令到小朋友認識足球嘅樂趣，可能返到去會叫埋屋企人一齊入場睇波，喚起佢哋對足球運動，以及對港超聯嘅興趣。」參與今次活動的小六生賴希樂，承認能激發起對足球的熱誠：「我平時唔係太鍾意做運動，但見到職業球員都好興奮，之後都會嘗試多啲踢波。」

聖公會榮真小學着重多元化學習

聖公會榮真小學是一所基督教學校，以基督教的核心價值培育下一代，實踐基督教全人教育的理想，培養學生有良好的品格及建立積極正面的價值觀。學校亦着重學生學習的多元化，提供不同元素的學習機會，以豐富學生的學習經驗，從而提升學生的學習興趣及自信心。

楊靄筠校長感謝中銀香港、香港足總總會以及和富大埔籌辦今次活動，並表示疫情減退後，讓學生有機會走出課室非常難得：「今次活動可以令學生大開眼界，學校一向好重視學生嘅身體健康，尤其隨住疫情慢慢減退，學校都組織番唔同體育項目嘅訓練，足球都係其中一個好受歡迎嘅運動。」她指透過鼓勵同學參與不同運動，能夠增加學生的自我認識，從而找到興趣愛好，發揮潛能。