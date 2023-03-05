最激「雙紅會」　曼聯第一隊入球值博

英超將於周一(6日)凌晨爆發「雙紅會」，由利物浦主場迎戰曼聯。「紅軍」今季演出飄忽，就算上仗贏到狼隊，但發揮唔叫理想。反觀「紅魔鬼」早前勇奪英聯盃，狀態同士氣都爆晒燈，去到晏菲路有力反客為主。翻查曼聯近6場聯賽有5次先入球，一於再追曼聯[第一隊入球]。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

利物浦今季戰績欠佳，前中後3線都暴露唔少問題，鋒線上加普同達雲紐尼斯把握力一般，另外兩位射手迪亞高祖達及羅拔圖法明奴上個月中先復出，狀態仲未谷起，單靠穆罕默德沙拿孭飛，顯得孤掌難鳴，上仗面對狼隊，都要踢到73分鐘先至靠中堅華基爾雲迪積克入波打開紀錄。

利記問題多高普冇晒符

中後場方面「紅軍」問題更大，佐敦軒達臣等人齊齊跌Watt，嚴重影響攻守能力，加上防線今季甩漏頻頻，即使近兩場聯賽對水晶宮及狼隊保持不失球，但喺歐聯被皇馬攻入5球，可見遇上強隊立即現形。領隊高普面對一連串問題，顯得有心無力，短期內難望扭轉逆境。

相比之下，曼聯主帥坦哈格入主短短半季，已經建立一套有效戰術，踢法攻守兼備，近4場英超取得3勝1和，上仗英足盃以3比1擊敗韋斯咸，殺入8強，多線作戰無阻凌厲走勢。「紅魔」球員今季心理質素亦遠比以往強大，就算陷入劣勢，都可以冷靜處理，冇晒以往嗰種慌失失情況，其中反勝曼城及巴塞隆拿，就係最佳例子。

紅魔現霸氣坦哈格有計

睇番曼聯早前喺英聯盃決賽，擊敗另一支英超前列球隊紐卡素，全場佔有壓倒性優勢，踢出近年罕見霸氣，坦哈格亦成功拎到接手後首項錦標，加上首席射手拉舒福特弗到爆廠，今仗作客死敵唔會放過機會，可望先開紀錄。