2月份「最佳金球+撲救」：港會門將費查

港會門將費查憑2月5日(日)面對晉峰的「中銀人壽香港超級聯賽」主場賽事，於90+6分鐘倒掛入球，以及緊接於2月11日（六）作客將軍澳運動場的聯賽，救出理文洛迪古斯的攻門，大熱包攬Hanstti Soccer2月份「最佳入球」和「最佳撲救」，成為港超史上第一人。

費查（Freddie）同時取得「最佳入球」和「最佳撲救」的創舉，就算放眼世界也十分罕見，他對於成為香港足球歷史的一部份感到非常興奮，表示一切十分瘋狂，形容上個月的一點一滴，屬生命中一大難忘時刻，他笑言：「作為門將，可以攞到撲救獎，已經好開心啦！點知竟然攞埋最佳入球，之前絕對冇諗過呢啲事會喺我身上發生。」

Freddie又向投票緥他的所有球迷致謝，慶幸能夠為大眾帶來興奮和喜悅，他回想與支持者互動的片段時，仍難掩燦爛笑容：「一班球迷真係無得頂，試過有小朋友喺街上走埋嚟，讚我踢得好，好開心可以令到球迷咁高興。」

港會本季不時有亮麗演出，當中奉獻一連串精彩撲救的Freddie，猶如成為隊中的焦點，但他並未有邀功，認為全隊付出才是關鍵所在：「今季有幾場波都可以僅僅贏，靠嘅就係全隊努力，唔可以因為有啲球員表現突出啲，就忽略其他人嘅功勞。」

【Hanstti Soccer每月最佳金球】

8、9月份‧祖連奴（標準流浪）

10月份‧丹恩奴域（傑志）

11月份‧汪雙財（港會）

12月份‧亞當貝利（港會）

1月份‧費利浦薩（晉峰）

2月份‧費查（港會）

【Hanstti Soccer每月最佳撲救】

8、9月份‧梁興傑（標準流浪）

10月份‧盧兆崎（標準流浪)

11月份‧袁皓俊（理文）

12月份‧戴廷匡（深水埗）

1月份‧奧利斯（深水埗）

2月份‧費查（港會）

2月份「最佳撲救」+「最佳撲救」得主費查，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券（雙份）外，還自動躋身季尾的總選。