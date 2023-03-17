奧運女足　首圈外圍賽決選名單出爐

香港女子足球代表隊即將出戰2024巴黎奧運亞洲區外圍賽首輪賽事，香港足球總會周五（17日）公布22人決選名單，大軍將於本月31日出發往塔吉克斯坦。

今次22人大軍名單中，共有7人入選的車路士足球學校（香港）成為大戶，包括馬澤純、陳綺馨、梁匡蕎等，另外後衞鍾貝琪、前鋒張煒琪等主力亦在陣中，至於吳卓蔚則成唯一外流港將。

身處E組的港隊，會在本月31日早上啟程前往塔吉克斯坦出戰3場外圍賽，首先4月5日會與東道主塔吉克斯坦交手，之後到8日及11日，再分別與巴基斯坦，以及菲律賓正面交鋒，只有小組首名才能晉級至下一圈外圍賽。

港隊名單如下：

門將：吳婉琪（車路士足球學校（香港））、黃琬琪（和富社企）、吳卓蔚

後衛：馬澤純、胡彩瑤 （車路士足球學校（香港））、許以心、 郭藹嵐 （頌恩公民）、鍾貝琪（傑志）、王素嫻、冼仲意 （沙田）

中場：陳穎霖、陳綺馨、梁匡蕎、曾麗薇 （車路士足球學校（香港））、朱寶恩（頌恩公民）、湛靜雯、傅昭文、蘇鎧霖（傑志）、陳詠詩（沙田）、曾柏同（大埔）

前鋒：張煒琪（傑志）、劉潤兒（大埔）