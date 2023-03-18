港超聯　冠忠南區1球險勝晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）頭場，冠忠南區在主場香港仔運動場，迎戰晉峰。最終南區憑艾華下半場一箭定江山，1比0小勝晉峰，全取3分。

南區今場由杜馬思及川瀨浩太鎮守中路，佐佐木周及鞠盈智負責派牌，協助慕沙和史提芬彭利拿攻堅，艾華先列後備；晉峰方面，林駿杰把守大門，列卡度聯同陳肇鈞控制中場，栢保羅與費利浦薩在邊路製造攻勢，支援羅拔奧度爭取入球。

7分鐘，史提芬彭利拿左路接應長傳後，推大位起腳，被林駿杰沒收。3分鐘後，栢保羅主射罰球僅僅高出。14分鐘，主隊突擊機會，鞠盈智送出直線，簡嘉亨起腳未能攻破林駿杰十指關。隨後戰況膠着，39分鐘，羅拔奧度放直線，費利浦薩快伍瑋謙一步，搶得皮球後起腳高出。42分鐘，佐佐木周施放長傳，晉峰球員解圍不遠，慕沙起腳被林駿杰擋出，半場踢成0比0。

南區眼見遲遲未能打開紀錄，到58分鐘換入艾華，加強攻力，晉峰就靠反擊製造威脅。戰至65分鐘，翟廷峯傷出，要由陳凱柏入替。主隊到74分鐘終於打破僵局，艾華壓入禁區射門，先被晉峰球員擋出，但他成功搶贏第2點，頂成1比0。82分鐘，主隊得到反擊機會，艾華右路推進後傳入中間，何振廷攻門僅柱邊出界。1分鐘後，費利浦薩侵犯南區球員，球證出示紅牌，令客隊要10人應戰，最後晉峰無力回天，0比1不敵南區完場。