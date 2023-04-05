2023中國海帆船賽　中菲港船隊有惡鬥

由香港遊艇會主辦的「2023中國海帆船賽」，周三(5日) 上午11時20分假香港具標誌性的維多利亞港起航。18艘來自本地、中國及菲律賓的船隊由維港出發，橫越南中國海，直達菲律賓蘇碧灣，整個賽程長達565海里。

「中國海帆船賽」今年踏入61周年，乃亞洲經典離岸賽事之一。首屆賽事始於1962年，今年參賽的船隊主要來自亞洲，高手雲集。3艘分別來自本地及菲律賓的TP52型帆船「Happy Go號」、「Rampage88號 」，以及「Standard Insurance Centennial3號」同場比併。TP52型帆船以速度快性能高見稱，「Happy Go號」上的前港隊帆船運動員王傲文、羅逸峰，以及前港隊帆船運動教練Jono Rankine自2014年出戰仁川亞運後，再度以夢幻組合姿態應戰。

全場唯一來自中國的參賽隊伍「彤然號」，船長姚勇表示「彤然號」曾參加「2018中國海帆船賽」，當年無緣頒獎台。賽前船隊積極操練，希望可以取得突破。

菲律賓代表有「Standard Insurance Centennial3號 」、「 Standard Insurance Centennial5號」和「Hurricane Hunter號」。與「彤然號」一樣，「Hurricane Hunter號」已第2次參加「中國海帆船賽」，故對於賽道、風向及途經有一定經驗，兩艘船隊實力旗鼓相當，預期會掀起一輪激戰。

賽事另一焦點落在雙人組別身上，離岸賽的參賽隊伍多為大船隊伍，需要約8至12人或以上駕馭船隻。在2018年的「中國海帆船賽」已經出現法國籍父子檔Philippe Grelon及兒子Cosmas以「Decathlon Aya號」出戰賽事雙人組別，更在IRC2組別取得第2名。今年兩人載譽歸來，以Beneteau Figaro型「Simpson Marine號」帆船，一款專為單人或雙人組別離岸賽事而設的高性能帆船出賽，劍指雙人組別冠軍。

另一艘參與雙人組的船隊名為「Daybreak號」，由Ryan Mann和Casey Benjamin駕駛。船長Ryan Mann航海經驗豐富，曾在東南亞和澳洲一帶累積航行超過8500海里，雖然他的經驗集中於休閒航行，今次更是首次參加雙人組別離岸賽，但他賽前表示：「雙人航行本身就是一種挑戰，這麼大的船上只有兩名船員，輪班睡覺，以及換帆已經不簡單，更遑論參加雙人組別的離岸賽。但我們期待今次進一步考驗自己的航行技巧，海上抗壓的能力，以及冒險的決心。希望今次比賽可以遇上大橫風。」

賽事設有兩個大獎，一個是在IRC修正時間下獲得全場總冠軍的「中國海帆船賽獎盃」，至於第一艘越過終點的船隻（衝線冠軍）將獲頒「星期日電訊報獎盃」。