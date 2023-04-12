嚴選最激對決！蘇黎世學界三人籃球賽16強今日爆發

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽自3月中經過連場分組賽，順利誕生中學組男、女子16強，周三（12日）於灣仔修頓場館進行淘汰賽，爭奪8強入場券。三人賽講求速戰速決，賽果難以預測，今屆賽事就有5支非種子球隊成功突圍，這股新勢力能否威脅傳統勁旅，值得期待。記者嚴選「最激對決」，一場過Win Or Go Home的淘汰賽，令人期待。

這個年度學界盛事已來到第3屆，今屆中學組賽事規模擴大，參賽球隊數目增加一倍，男子及女子組各64隊分成16組，3月19日起於基督教香港信義會信義中學進行多場小組賽，決出最後16強。淘汰賽階段將移師香港籃球聖地修頓場館上演，精彩對決配合專業設備、奧運級比賽地板，令賽事更有睇頭。

衛冕的英華書院和浸信會永隆中學小組賽未受考驗，兩隊16強將分別迎戰首次參賽的趙聿修紀念中學和九龍真光中學。另外，應屆男女子精英賽冠軍聖若瑟書院和協恩中學亦是16強之一，分別與寶覺中學和港九街坊婦女會孫方中書院爭出線。

至於上屆亞軍拔萃男書院今年沿用鍾志榮、梁卓炫和吳翊旺，配合新人陳偉邦，4人合作無間，小組賽以全勝姿態晉級，16強會對德信中學。值得一提的是，英華和男拔分別處於上下線，要到決賽才有機會碰頭，能否再演「夢幻對決」，成為焦點。

三人籃球賽限時10分鐘，節奏快上快落，稍有失誤就很容易付上輸球的代價，今年男子組就有3支上屆8強球隊於小組賽意外出局。3隊賽事「新丁」迦密主恩中學、香港鄧鏡波書院、東華三院辛亥年總理中學，分別力壓同組種子球隊基督教香港信義會信義中學、漢華中學和中華基督教會桂華山中學出線，16強將面對同為精英賽12強的北角協同中學、博愛醫陳楷紀念中學和寧波第二中學。

講到16強中的「最激對決」，男子組焦點落於喇沙書院對裘錦秋中學（葵涌）。喇沙今年異軍突起，以九龍區亞軍之姿打入精英賽，奪季而回，寫下近十年最佳成績，關鍵，是外投能力。這個優勢會在蘇黎世放大，皆因三打三的計分方法，是傳統的3分變2分，2分變1分，換句話說外投可獲雙倍分數。事實上，喇沙於上屆賽事，正是靠著文佐鳴單場射入7球兩分，殺入8強。這個身高1米68的「小巨人」今屆再次領軍出征，不得不防。

裘錦秋在精英賽8強止步，但在上屆三人籃球馬拉松擊敗英華書院奪冠，實力可見一斑。姚卓曦剷籃和外投兼備，是球隊的進攻核心，他透露教練陳翊麟設計了不同戰術和特訓，亦有針對喇沙部署，劍指冠軍。

女子組方面，漢華中學和裘錦秋中學（葵涌）狹路相逢。裘錦秋作為精英賽季軍，又有身高1米87的戴欣婷坐鎮，在小組賽場均淨勝20分，被看高一線。漢華今年成績比較起伏，曾於精英賽輕取中華基督教青年會中學，也試過以27分大敗給林大輝中學，必定希望證明自己，重返昔日榮耀。平均身高不足1米7的她們，能否化短為長，以速度限制戴欣婷，勢成關鍵。