3月份「最佳撲救」：東方門將葉鴻輝

東方門將葉鴻輝憑3月18日，作客將軍澳運動場以1比1逼和理文的「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，撲出對方前鋒艾華頓的近射，榮膺Hanstti Soccer 3月份「最佳撲救」。

東方在3月國際賽期前於聯賽遇上強敵理文，比賽上半場面對對手連番進攻，為東方把守最後一關的「阿輝」，除了要指揮防線向隊友提場之外，還要忙於左飛右撲，其中為理文攻堅的前隊友艾華頓，上半場接應中村祐人傳中的攻門，就逼使「阿輝」要使出真功夫，作出一次精彩撲救。「嗰球波都係講反應，最緊要係可以幫到球隊，喺爭標分子理文身上攞到寶貴1分，更加緊要係幫到球隊有好成績。」「阿輝」回憶起那次撲救時提及。

「阿輝」表示大致滿意球隊今季整體發揮，但指出需要留意集中力不足的問題：「整體還可以接受，但有個別幾場比賽，係做得唔夠好，仲有好大嘅進步空間。」除在「高級組銀牌賽」打入決賽，東方亦順利躋身「足總盃」和「賽馬會菁英盃」4強，其中周四(20日)晚將與理文爭奪「賽馬會菁英盃」決賽席位，「阿輝」期待年輕隊友能把握發揮，盡情機會：「要靠佢哋珍惜機會，好好表現自己。」

3月份「最佳撲救」得主葉鴻輝，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳撲救】

8、9月份‧梁興傑（標準流浪）

10月份‧盧兆崎（標準流浪)

11月份‧袁皓俊（理文）

12月份‧戴廷匡（深水埗）

1月份‧奧利斯（深水埗）

2月份‧費查（港會）

3月份‧葉鴻輝（東方）