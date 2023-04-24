獵豹出沒注意！羅拔奧度經歷低潮再拼過

本地老牌球會愉園在2020/21球季後，宣布棄戰港超聯，令陣中不少有潛質及實力的球員，無奈選擇離隊，「獵豹」羅拔奧度（Jaguar）正是其中之一。然而這名尼日利亞籍前鋒，於1月份轉會窗選擇重返香港加盟晉峰，相信一眾球迷定必引頸以待！■圖/文：李浚湣

羅拔奧度在離開香港後，輾轉到西班牙及沙特阿拉伯發展，看似一帆風順，但他透露背後基於種種原因，令自己一度陷入困境：「有啲行政上嘅嘢發生，令我同西班牙第三級別球會埃斯特馬度拉未能達成協議，最後連西班牙都冇去到，當時轉會市場就嚟關閉，所以我大半季都冇班落。直至2022年1月我有機會去沙特阿拉伯踢波，但唔好彩我踢咗幾場就受傷，之後球隊就同我協議解除合約。」

Jaguar承認這段時間屬於人生中最低潮時刻，尤其當看到自己身價在轉會市場不斷下降時，心情更加難受，但慶幸一切已成過去，並相信這能令自己在日後面對難關時，變得更堅強。

Jaguar首次來港時表現突出，各項賽事上陣16場，交出8個入球及2次助攻的不俗數據；然而經過兩年時間的磨煉，現年23歲的他卻坦言此刻狀態不及之前：「對比兩年前我覺得自己冇咁強，尤其身體質素方面，始終早前受過傷，又一直冇踢高水平比賽，影響好大，不過喺戰術理解同心理方面係有成長。」

Jaguar表示理解球迷充滿期望，強調自己正努力操弗，但對今季未敢定下太高目標：「我唔係機器，冇話一定要入幾多球，只係希望重拾對足球嘅熱情，同好好享受每場比賽，只要開心嘅話，要喺場上做任何嘢都難唔到我。」

「我好鍾意香港，呢度好舒服，亦擁有好多朋友。香港係我第一個外流地方，亦係第二個家，飲食、交通等對我嚟講問題唔大。」短暫離開兩年，Jaguar對香港仍然念念不忘，同時他又察覺到這座城市發生了些微變化：「咖喱雞飯係我最鍾意嘅食物，最好食嗰間喺葵涌。之前效力愉園住附近，所以成日食，不過發現佢已經結業，相信疫情改變咗社會好多嘢。另外，部分物價對比兩年前，都上升左唔少。」

Jaguar續指過去仍有留意港超聯，認為「粉紅軍團」今季實力大幅提升，自己亦十分期待為球隊比賽：「相比剛升班嗰陣，晉峰進步唔少，加入咗好多新球員。我好鍾意四圍跑，而球隊控球在腳嘅踢法，有助我喺前場保留體力，喺適當嘅時候先做逼搶同突破，變得更有威脅。」

羅拔奧度檔案

姓名：Odu Robert Ncha

出生日期︰1999年4月30日（23歲）

身高︰1米80 體重︰84公斤

位置︰前鋒

球衣號碼︰47

曾效力球隊（只列部分）︰拉各斯大學水手（尼日利亞大學聯賽）、雷莫之星（尼日利亞國家聯賽）、愉園、Qilwah Club（沙特阿拉伯）

現效力球隊：晉峰

戰友變對手期待一較高下

羅拔奧度今次重返香港，除了球迷外，Jaguar透露一眾前「快活谷」隊友亦十分驚訝，並指在轉會官宣後，已隨即收到他們的訊息，而自己更不時與米基爾、盧斯安奴等到沙灘見面敍舊。雖然大家轉眼間已由昔日戰友淪為敵人，但Jaguar卻未有太大感觸：「足球就係咁，你一定要習慣，所以當愉園降咗班，見到一班舊隊友踢緊新球會都好正常；我反而戥佢哋開心，因為證明大家都有實力，好期待一齊同場較量。」