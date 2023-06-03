NYBO青少年籃球賽　林大輝沙崇封王稱后

由香港東方體育會舉辦的NYBO青少年籃球公開賽（香港賽區），今日（3日）在東華三院東蒲落幕。林大輝中學擊敗基督教香港信義會信義中學封王，沙田崇真中學反勝裘錦秋中學稱后，以香港區冠軍身份，殺入下月山東舉行的全國總決賽。

NYBO青少年籃球公開賽，是一個專為中國四至十六歲青少年搭建的籃球舞台，自2017年創辦以來，已落戶全國130個賽區。為推動青訓，香港東方體育會今季開始舉辦香港區賽事，初中組吸引9間學校、16支球隊參加，冠軍可獲得7月山東舉行的全國總決賽，以及8月新加坡舉行的星光國際賽資格。

經過兩個月密集賽程，基督教香港信義會信義中學和林大輝中學殺入男子組決賽。信義在主力許宏迪受傷缺陣下，略顯慢熱，經過主教練李琪鞭策，逐漸甦醒，大打反擊，憑著黃海基完半場前博得「And 1」，領先20：17。

信義進攻停滯，只靠黃海基三分止血，保住2分優勢進入決勝節。林大輝內外開弓，反超前30：28，雖然走漏鄧兆軒，但陳立嘉馬上回敬一波快攻，加上章嘉熹轟入三分，以38：35封王。

女子組方面，沙田崇真中學面對裘錦秋中學，大部分時間處於下風，但未有氣餒，不斷殺入籃下，半場反超前20：19。雖然裘錦秋加強防守，讓沙崇第三節僅得1分，落後21：27。但小妮子發揮打不死的精神，打出7：0的攻勢再度反超，加上裘錦秋射失關鍵罰球，讓沙崇反勝35：34，坐上后座。