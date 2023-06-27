新任足總主席霍啟山：繼續吸引新球隊踢港超

足總周二（27日）假香港都會大學賽馬會健康護理學院，舉行2023年第一次特別會員大會，進行董事會換屆選舉及補選，其中霍啟山獲選為足總主席，貝鈞奇則接替卸任的霍震霆，出任足總會長，至於朱浩賢、徐英偉、莫慕潔及洪定騰，就成功加入足總董事會。

是日經過會議經過點算後，共有34名具投票權會員出席，其中包括理文、東方、冠忠南區、標準流浪及和富大埔等港超球隊都有派代表出席。競選足總主席的霍啟山，在無競爭對手的情況下自動當選。此外，董事局亦有多位新面孔加入，包括朱浩賢、徐英偉、莫慕潔及洪定騰，至於黃良柏就成功留任，對此霍啟山表示：「新董事局成員嚟自唔同背景，其中有體育界、商界及政界嘅朋友，希望通過唔同嘅網絡，帶動更多支持同資源，推動香港足球發展。」陳志康退出後，現時董事局不再有具職業球員經驗的人士，惟霍啟山相信透過現時足總架構，能夠吸收不同意見：「除咗董事局，我哋仲有唔同小組，邀請球員及唔同背景人士。」

對於港超聯發展，他希望繼續吸引新球隊加入頂級聯賽：「疫情之後，每年都吸引到新嘅球隊參與，今年都有北區升班，相信更多球隊參與，先至有更多球員受惠。」霍震霆不再擔任足總會長後，其位置由貝鈞奇頂替，會上國際足協會長恩法天奴及亞洲足協主席易卜拉欣，都透過預錄影片，感謝霍震霆過去26年在任期間的貢獻。

貝鈞奇表示為免自己左右足總決策，加上當選商會會長後公務繁重，因此如非必要都甚少出席足總董事會，強調要「信任年輕一代。」老牌球會愉園早前身陷假波醜聞，貝鈞奇就表示其背景不會對足總形象產生不良影響：「大家眼睛係雪亮嘅，有啲人梗係可以將呢啲事連埋一齊，我亦相信做愉園主席唔會對自己嘅聲譽構成影響。」

北區於約兩周前宣布，委任何國泉為球隊副總監，負責招募及管理，剛當選與球會有聯繫之董事的北區足球會主席朱浩賢，也不忘透露來季班費約700萬，並指會至少有5至6名新外援助球隊征戰港超。他坦言組班時間倉卒，但認為進度理想：「因為牌照問題要換教練，差唔多可以定到人選，雖然組班時間唔算好多，但我哋會積極咁搞，好開心都算順利。」