捧盃紀念日慘痛出局　梅萊苦戰五盤憾負西西帕斯

英國網壇ICON梅萊始終都是一個悲情人物！這位兩屆溫布頓男單盟主一度有優勢的情況下周五被痛擊，不敵希臘名將西西帕斯在溫網男單次圈出局，令他再萌起為個人未來職業生涯作出審慎考慮。

梅萊與西西帕斯這場男單次圈賽事要分兩天進行，周五這場焦點賽事除了令中央場爆滿之外，場外的草披地也迫滿球迷觀戰；由於他們在頭三盤的結束時間已接近晚上11時，賽會要暫停比賽並延至周五進行餘下賽事，而當時領先2比1的梅萊，期望可以獲勝迎來生涯的大滿貫第200勝。

然而在自己首奪溫網10周年的這一天，換來失望又痛心的結局，以6比7(3比7)、7比6(7比2)、6比4、6比7(3比7)、4比6落敗，畢竟36歲的梅萊要面對相差12年兼正值當打的西西帕斯，的確力有不逮，即使第4盤頂得住對手的重擊打到刁時局，但在決勝盤早段已被破發，已難逃出局的命運。

梅萊面對這個打擊相當失望，但暫未想放下球拍，「動力肯定是最大因素，像這樣在大賽中提早出局，的確對『繼續前進』難有幫助，我相信跟去年一樣，我要有一段時間去思考，跟家人商量一下才決定前進。」

這位前世界「一哥」補充:「我現在未打算停下來，但需要一段時間才能克服，希望能找到動力繼續訓練，繼續努力及嘗試不斷改進。」事實上，梅萊為了今屆溫網，放棄了法網爭逐，期望以最佳狀態及信心出戰，不幸的是太早遇上頂級球手，令他難以抗衡。

梅萊自2017年臀部傷患問題出現後，一直在大滿貫賽事難以闖入第3圈；而周四比賽期間他曾不慎滑到並按着左臀部痛苦地尖叫，然而在最後兩盤比賽未有看到不適的迹象，他稱:「我不會描述為受傷，滑倒後是有點疼痛及不適，就像關節震動了，但今天情況都算OK。」

至於24歲的西西帕斯面對着這位頑強老將坦言佩服:「我對他的表現很深刻印象，能在職業賽打這麼多年，甚至接受了兩次髋關節半術，祝福他未來一切順利。」這位希臘球星更不忘向梅萊等「BIG4」致意，「看着他在這球場贏第一個溫布頓冠軍，曾經讓我起雞皮，我尊敬他，還有祖高域、拿度及費達拿，這四人打造了職業網壇的盛況，他們就是我今天成為球員的原因。」