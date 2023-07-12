港超聯　顏卓彬外借加盟深水埗

港超球隊深水埗周三(12日)下午，透過球隊facebook專頁宣布，獲傑志借用中場球員顏卓彬。將披上深水埗24號球衣的「彬仔」表示，會好好珍惜這次外借的機會，盡最大努力成為「全勤」的球員，藉表現爭取重返香港隊，出戰明年的「亞洲盃」決賽周。

周二(11日)已開始隨深水埗練波的「彬仔」坦言，初頭對陌生環境的確有點擔心，但甫到場遇到同為傑志借將的張廣然、相識多時的新隊友梁星耀及助教陳銘剛等後，心情立即輕鬆了許多。「一到球場見到好多都係識得嘅，有啲仲識咗好耐，嚟之前嘅擔心都係多嘅。哈！哈！」「彬仔」表示經過兩天的操練後，覺得兩位來自泰國的外援浦敏和柏羅邦，以及日本球員小池晃廣都很好夾，有信心可以在短時間內建立到默契。

談及外借到深水埗的目標，「彬仔」謂：「會方將我外借係想我爭取多啲上陣機會，我會好努力咁去爭取成為正選，唔只要踢多啲，仲希望可以全勤！幫到球隊爭取成績固然緊要，爭取番安達臣嘅垂青同樣重要，希望可以入番香港隊，去踢出年嘅『亞洲盃』。」入球方面，上季為傑志攻入4球的「彬仔」表示，希望可以有多無少：「5球啦！」

【球員檔案】

顏卓彬 Ngan Cheuk Pan

出生日期：1998-01-22

出生地：香港

位置：中場

球衣號碼：24