港超聯　傑志實行精兵化　7月底赴泰集訓　　

傑志去季贏得聯賽、「足總盃」及「高級組銀牌賽」，第5度成為本土三冠王，這支港超聯勁旅周三（12日）在賽馬會傑志中心全面復操，並舉行季前發布會，幾位新加盟球員更率先與記者見面。總監兼主教練朱志光指球隊今季實行精兵化，希望表現比過往有所改善。另外，「藍鳥」亦將於7月24日至8月10日到泰國集訓。

「藍鳥」今季實行精兵化，多達16人分別因約滿、外流及外借離隊，包括前香港足球先生丹恩奴域、艾力士、顏卓彬、趙聡悟及沙根巴耶夫等，黃洋、羅拔圖亦將同時兼任助教。至於「藍鳥」新季暫時只有4名新球員加盟，除了從皇家伊倫聯歸隊的陳晉一，以及上季季尾已加盟的陳俊樂外，只有前尼日利亞國腳奧拿斯、前北馬其頓國腳丹卓斯基、由標準流浪來投的射手祖連奴，以及曾入選中國U21集訓名單的後衞伊卜拉伊木 • 庫爾班，惟這名新疆球員因簽證問題仍未抵港，而馬斐及石皓心則從青年軍提升上一隊。

總監兼主教練朱志光接受訪問時承認，一隊球員人數的確比去季減少很多，當中更有不少年輕球員相繼外借，但他相信長遠來說對球員，以及球會並非壞事：「好過有啲球員得唔到比賽機會，咁樣仲唔健康，外借出去嘅球員唔代表唔會返嚟，可能隨時進步仲大咗。舉例顏卓彬係我愛將，但我為咗佢好，先畀佢出去踢多啲，喺傑志佢好難爭，我諗喺深水埗應該有得踢。」

「藍鳥」今季引援「貴精不貴多」，其中最具名氣必屬奧拿斯及丹卓斯基，前者在2014年代表尼日利亞出戰世盃決賽周，後者亦曾4次代表北馬其頓國家隊上陣，「朱Sir」預期兩人對球隊皆有很大幫助：「過去疫情下揾外援係困難，有好多限制，但今年有好多大名嘅外援都願意嚟。傑志過去簽親啲外援無咁後生，今年兩個都係得30歲，嚴格嚟講仲係當打年紀，可能令到隊波速率快咗。」「朱Sir」又提到今年每隊都有增兵，包括競爭對手理文，至少後備兵源更充足，對球圈屬於好事，但最終包括己隊在內的外援，仍要透過比賽才知道真正實力。

另外，在丹恩奴域離隊後，「藍鳥」陣中只有金信煜一名中鋒，「朱Sir」強調會對這名南韓籍射手繼續投以信任一票：「過往金信煜嘅履歷同表現係無容置疑，而佢暑假都好勤力，無放假仲留喺到練波，再要畀啲耐性佢，但依幾日睇明顯進步咗。前線有考慮揾人嘅，不過距離亞冠都仲有時間，唔急嘅。」對於今季目標，「朱Sir」表示最重要是球隊表現比過往有改善：「執教咁多年無諗過要拎幾多隻盃，只希望球隊個屆有正常發揮，將犯錯改正，表現有改善，萬一拎唔到好成績都無辦法。特別喺國際賽明顯同對手實力有分別，有好多波唔應該失。」他又提到今年亞冠分組賽將恢復主客制，球隊需要同時兼顧本地賽事，在球員輪換上需要多加留意。

除此之外，傑志為備戰下月展開的本地賽事，以及9月開鑼的「亞冠盃」分組賽，將於7月24日至8月10日到泰國集訓，期間會進行6場熱身賽，其中4場會是泰甲球隊，分別是7月26日對武里南聯、7月30日對曼谷聯、8月2日對烏泰他及8月6日對達叻。

至於上季獲外借至，西班牙足協甲組聯賽球會皇家伊倫聯的陳晉一，今季正式重返傑志，他表示自己已經傷愈並重投訓練，惟信心及狀態上仍未十足，他又不忘提到個人目標：「短期目標當然希望爭正選，畀教練、球迷睇到上年喺西班牙踢波嘅成果。另外都知今年傑志、港隊甚至U23都有好多比賽，自己都想喺每一場踢好，幫球隊拎到好成績。」杭州亞運將在9月尾舉行，或與亞冠撞期，「一仔」表示暫時仍未與任何一方溝通，但承認想踢亞運：「始終作為適齡球員嚟講，踢亞運係一生人一次，但都要睇同球隊點協調，不過我會做好本份，踢好啲先再等安排。」

傑志2023/24職球員名單

朱志光 CHU Chi Kwong Alex 主教練/Head Coach

金東進 KIM Dong Jin 助教兼技術總監/ Assistant Coach and Technical Director

尹東憲 YOON Dong Hun 數據管理兼體能教 練/Data Analyst and Fitness Coach

黃洋 HUANG Yang 助教兼球員/ Player- Coach

羅拔圖 Roberto Orlando AFFONSO JUNIOR 助教兼球員/ Player- Coach

基斯普 Manuel CRESPO Carabaña 技術分析員/ Technical Analyst

郭劍橋 GUO Jian Qiao 龍門教練/ Goalkeeper Coach

凌家健教授 Prof. Samuel LING 球隊醫生/ Club Doctor

魏志榮 Gorman NGAI 物理治療師/ Physiotherapist

吳睿勤 Nathan NG 物理治療師/ Physiotherapist

陳慶昕 CHAN Hing Yan 體育訓練員/ Fitness Instructor

潘國鏘 Charles POON 體育訓練員/ Fitness Instructor

門將：1. 王振鵬、13. 艾尼卡爾買合木提、86. 保羅、91. 石皓心

後衞：2. 羅梓駿、3. 丹卓斯基、5. 艾里奧、11. 伊卜拉伊木庫爾班、15. 羅拔圖、18. 周緣德、26. 羅素、74. 甘智健、77. 費蘭度、95.陳晉一

中場：4. 查理史葛、10. 基爾頓、12. 奧拿斯、16. 陳俊樂、17. 米基爾、19. 黃洋、28. 鄭展龍、32. 袁振謙

前鋒：7. 明加索夫、8. 伊高沙托尼、9. 金信煜、90. 祖連奴、96. 馬斐、99. 潘沛軒