港超聯　前北馬其頓國腳丹卓斯基投傑志

港超球隊傑志周三（12日）於賽馬會傑志中心舉行的季前發布會上，宣布簽入前北馬其頓國腳丹卓斯基，首次來到亞洲落班的丹卓斯基，將披上3號球衣，他視加盟「藍鳥」為新挑戰，希望能靠經驗領導傑志防線。

現年30歲的丹卓斯基司職中堅，於法國出生的他曾代表北馬其頓國家隊上陣4次，職業生涯一直在歐洲發展，包括在2014/15球季效力荷甲球會NAC，上季效力阿爾巴尼亞超級聯賽球隊拜利斯（KF Bylis）。主教練朱志光指：「丹卓斯基雖然身材高大，但屬於比較靈活同速度非常快嘅後防球員，由於傑志會維持一貫嘅高點防守打法，丹卓斯基有望可以協助球隊做好快速回防嘅工作。」

丹卓斯基首次來到亞洲落班，他笑言需要時間適應香港的炎熱天氣，但有信心自己能夠領導傑志防線：「傑志係香港最具規模嘅球隊，對我嚟講係新挑戰，我希望將發揮出我嘅特點同領導能力，幫助球隊達成今季所有目標。」

【球員檔案】

丹卓斯基 Aleksander Damcevski

出生日期：1992年11月21日 （30歲)

身高：1.93米

位置：後衞

球衣號碼：3

曾效力球會：NAC、柏迪遜地拉拿、拜利斯