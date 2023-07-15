港超聯　盼踢出新風格　冠忠南區力爭前3

因下周天雨不穩，去季「賽馬會菁英盃」盟主冠忠南區，提前在周六（15日）舉行公開操練。南區來季班費大約800萬，新帥楊正光表示組軍已大致完成，盼球隊可踢出新風格，全力爭取聯賽前3名，以及在盃賽繼續有所斬獲。

冠忠南區今季陣容變動頗大，主教練由楊正光接手，取代轉任技術總監的鄭兆聰，而在謝德謙、杜度、劉學銘、簡嘉亨、慕沙、盧錦宏及冼柏德約滿離隊後，更一口氣簽入古安奴、羅拔奧度、李小恆、黎格爾、陳潤潼、馬文政、顏翱天，並從傑志借用趙聡悟。值得一提，球隊8月初會到梅州集訓。

公開操練前夕，新上任的主教練楊正光，先與隊長佐佐木周出席發布會，當中闊別3年再執教港超球隊的「光Sir」，直言今次加盟十分開心，又認為南區具備潛質及競爭性，加上自己以往在港超的經驗，有信心球隊可做得更好。另外，南區今季簽入不少本地年輕球員，近年主要擔任青年軍教練的「光Sir」，亦期待他們能對球隊作出貢獻：「年輕球員只要有能力都會踢正選，希望可以同隊內其他球員形成良性競爭。自己對於佢哋暫時嘅表現都好滿意，相信下季帶到畀球隊好大活力，而組軍方面都大致完成。」

冠忠南區一向以防守反擊見稱，今季才執掌的「光Sir」盼新一季能夠向球迷呈現新踢法：「南區以往係一支防守反擊好有效率嘅球隊，希望今季再進取啲，尤其喺用波方面，加強小組配合同高位壓迫，令對手更難防守。」「光Sir」又不忘提到來季目標：「壓力點都會有啲，但管理層都畀好大自由度我，希望聯賽排到頭3，同埋盃賽都會盡力去踢爭取冠軍，不過最緊要係要踢出自身風格，每場波畀足120%。」

至於新任球會主席黃焯添亦有到場，他透露班費與上年相若，大約800萬，希望做到量入而出，以有限的資源找最好球員，全力爭取佳績：「當然好想可以上年咁拎到個冠軍，咁樣已經好滿足，聯賽就爭取排第3至5名，如果攞到冠軍就最好。」