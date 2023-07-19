學界室內單車賽疫後回歸　車神勉勵同學贏輸都別放棄

疫情後首次回歸的「第三屆學界ICG室內健身單車比賽」，上周六在匯基書院（東九龍）的禮堂舉行決賽，為香港贏得首件「彩虹戰衣」的單車傳奇黃金寶，帶隊參賽之餘，並與參賽同學分享自己單車生涯的點滴。

由於報名學校眾多，所以今年增設了初賽的環節。經過5月20日的初賽，最後有10間中學躋身決賽，當中包括男子組6隊及女子組7隊；而決賽分為男子組、女子組團體賽及男子組、女子組個人賽。當日所有比賽距離為5公里，速度由產生的瓦數決定（即需要同時計算轉速與阻力）；參賽者可以在比賽過程中自由調節合適的阻力。透過室內健身單車最新的比賽系統，無論是團體賽還是個人賽的參加者及觀眾，都可透過大螢幕實時看到自己和對手的表現、平均速度、圈數、相差的距離等等，令單車手更容易掌握到比賽節奏、考慮衝線策略等等，大大增加賽事的刺激感與觀看性。

前世界場地單車冠軍兼曾三次奪得亞運公路賽金牌的黃金寶，整日都在場跟學生們打氣，而他兼任教練的孔教學院大成何郭佩珍中學也獲得了女子組個人銅牌。不少學生趁機會爭廂與他合照。在活動尾聲，阿寶在勉勵同學無論今次輸贏都不要放棄，他回顧自己的運動員生涯時，都不是每一次都會勝出賽事，然而看到對手勝利時就會想了解別人如何取勝，從中學習。

經過激烈比賽後，聖芳濟各書院最終贏得男子組團體賽冠軍；亞軍為樂道中學；季軍為玫瑰崗中學。至於女子組團體賽冠軍則為香港培道中學；亞軍為中華基督教會銘基書院；季軍為培僑中學。