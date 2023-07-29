港超聯　港會6新兵亮相　主教練：勁過上季

港超聯球隊港會周六（29日）在舉行公開操練，目前已簽入劉學銘及簡嘉亨，以及借入白星馳合共7名新兵，當中6位現身練習，主教練東尼咸美頓指球隊實力較上季出色。

港會上季表現令人眼前一亮，以第6位完成聯賽，其「地獄主場」更令不少球隊吃盡苦頭。雖然新球季有杜國樑及李小恆等人離隊，但就簽入劉學銘、簡嘉亨、播磨浩謙、江展民、李俊諺、文家永以及從傑志外借白星馳共7名新兵，當中僅文家永未現身，預計之後有其他球員加盟，而溫俊等部份去季主力則未歸隊。

主教練東尼咸美頓（Tony）指其他隊伍都有增兵提升戰力，直言維持上季成績殊不容易，不過他對幾位新兵讚不絕口，有信心球隊戰力較上季更好：「江展民踢過香港U22，『學銘』同簡嘉亨就更加試過幫『大港腳』上陣，而Ryan(李俊諺)雖然得19歲，但我哋有信心可以幫佢改善不足，成為更好嘅球員。」Tony續稱去季前已經嘗試邀請「學銘」投效，但他最終選擇回歸冠忠南區，慶幸相隔1年終於能夠羅致對方。

至於去季下半季對晉峰攻入倒掛後成為隊中焦點兼奪得「年度最佳金球」，季尾更獲選為「最受球迷歡迎球星」的費查，稱聯賽其他對手對球隊踢法有一定了解，因此本季將會面對極大困難：「上季作客間中都可以贏波，係因為其他人未摸清球隊踢法，到呢季相信大家都會對我哋有所防範，所以今季應該會好刺激。」談到球迷本季可能對港會有更大期待，他道球隊會努力應付每場比賽，但強調球隊始終是半職業隊伍，指外界不需投放過多期望。