季前熱身賽　周緣德起孖　傑志挫猜納犀鳥

於泰國集訓的傑志，周二（1日）面對在當地的第3個友賽對手猜納犀鳥，結果憑周緣德梅開二度，以及祖連奴換邊後的入球，「藍鳥」以3比2擊敗這支泰乙球隊，取得今次泰國之旅首勝。

傑志今場正選作出大幅度輪換，僅保留金信煜擔任箭頭，新兵奧拿斯及伊卜拉伊木庫爾班首次擔正，周緣德及羅素坐鎮後防，門將位置改由王振鵬把守大關。「藍鳥」今場率先入局，35分鐘罰球攻勢，周緣德接應費蘭度傳中頂入，為「藍鳥」先拔頭籌，惟完半場前被主隊扳平。

換邊後，傑志隨即作出多個換人，派出丹卓斯基、基爾頓及祖連奴等。主隊62分鐘在下一城，靠罰球攻勢攻反超前2比1。傑志好快作出回應，3分鐘後基爾頓左路近底線傳中，周緣德禁區內控定後射入。70分鐘，基爾頓突破越位，右路橫傳予祖連奴射入，傑志憑這個入球最終以3比2擊敗猜納犀鳥，取得今次泰國季前集訓之旅首場勝仗。

馬斐今場後備入替，首次為「藍鳥」一隊上陣，他賽後表示以往一直努力訓練，正是為這個目標而戰，不過他坦言表現未如理想，盼望往後不斷進步。談到對手實力，他形容對手雖然為T2球隊，但絕不容易應付：「佢哋用波好好，壓逼同攔截都做得好快同硬淨，呢點必須要習慣。」