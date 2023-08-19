港超聯　臨完場失守　龐焯熙：好洩氣同唔抵

晉峰周六（19日）於主場青衣運動場，出戰新季首場港超聯賽事，球隊下半場一度先開記錄，卻在90分鐘被新升班球隊均業北區逼和。賽後門將龐焯熙（Bear）坦言感到洩氣，認為球隊值得全取3分，又希望可盡快取得職業生涯首個Clean sheet。

「粉紅兵團」今仗於67分鐘靠凱基的入球領先，但球隊之後大部分時間捱打，門將龐焯熙雖然多次左飛右撲，但比賽尾段仍被對手馬圖斯射破十指關，難怪賽後他亦顯得十分失望：「其實踢落去覺得場波係贏到嘅，球隊值得攞3分，所以畀人入番一球後有啲洩氣。同埋自己職業生涯仲未試過Clean sheet，覺得好唔抵。」Bear續指隊友在防守上整體發揮不俗，但最後可能因體力不繼，令集中力不足才導致失球，惟他對於自身表現卻「未算收貨」，直言需要為失球負上一定責任。

上季外借至香港U23的Bear，今季重返晉峰，但「粉紅兵團」今季人腳大變，他承認比想像中「大出入」，自己亦正在適應新教練的踢法，但他認為大家在訓練時十分拼命，相信可以取得好成績。作為球隊的1號門將，將獲得不少上陣時間的他，又提到今季目標：「入大港腳就一定，跟著希望繼續提升自己、放膽去踢，目標快啲拎到清白之身，進一步幫到球隊。」