「喜鵲」遇強即屈　利物浦下盤找「素」

今輪英超再嚟「Big 7」大戰，紐卡素主場硬撼利物浦。「喜鵲」上輪以0比1不敵曼城，首周大炒阿士東維拉的聲勢受挫，短時間內又要應付另一硬仗，形勢頗為不利；「紅軍」上仗落後下反勝般尼茅夫3比1，戰鬥力同臨場應變都對辦，加上近4次交手錄得全勝，受讓平半捧下盤。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

紐卡素開鑼戰5比1大炒維拉係威係勢，阿歷山大伊沙克起孖，新兵辛度東拿利同哈維班尼斯都有「士哥」，不過上輪「石油打吡」惡鬥曼城遇上真正考驗，結果以0比1落敗，反映遇上強敵仲欠啲火候，而且佢哋近4次對「紅軍」全敗，包括上季主場都淨吞兩蛋，今場再輸唔奇。

利物浦今季捲土重來，尤其中場徹底重建，新兵阿歷斯麥亞里士打同蘇保斯拉爾已融入球隊，首輪同車路士踢成1比1，上仗對般尼茅夫，雖然遇上後防犯錯、12碼宴客及麥亞里士打冤枉被逐等突發事件，仍然反勝3比1全取3分，球員面對壓力及應變能力都相當成熟，加上麥亞里士打張紅牌上訴得直，呢位中場悍將唔使停賽相當緊要，往績佔優下受讓值得看好。