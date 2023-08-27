港超聯　金信煜戴帽　傑志贈港會8蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）有港會今季首次登場，作客旺角大球場挑戰衞冕的傑志。結果「藍鳥」兵不血刃，憑金信煜攻入「開齋波」兼大演帽子戲法，加上陳俊樂、明加索夫、米基爾及伊高沙托尼的入球，以8比0大勝比賽後段由基奧客串門將的港會。

「藍鳥」今場作出多個變動，陳俊樂加盟後首次擔正，與米基爾坐鎮中場，為重返正選大軍的金信煜及伊高沙托尼輸送彈藥；港會陣中未見去季「最受球迷歡迎球星」費查，把守大關的馬浩龍是名單中的唯一門將，倒戈的白星馳及江展民齊齊正選出戰，另一新兵劉學銘就顆拍菲杜化出任中堅。

傑志開局頻頻用兩翼傳中，嘗試為箭頭金信煜輸送彈藥。3分鐘，費蘭度傳中，金信煜頭鎚攻門，僅為傑志收穫角球。14分鐘，米基爾交出直線，伊高沙托尼落底傳中，造就金信煜射入加盟後於正式比賽中的首個入球，為這場入球騷拉開序幕。2分鐘後，伊高沙托尼傳中，陳俊樂門前加多腳，為傑志贏到2比0。21分鐘，明加索夫高波斬入禁區，金信煜一頂入網，個人梅開二度。

傑志攻勢浪接浪，24分鐘，伊高沙托尼前場逼贏對手後，被菲杜化禁區內侵犯，為傑志博得12碼機會，金信煜操刀一蹴而就，大演帽子戲法。3分鐘後，伊高沙托尼接應直線殺入禁區再送入門前，由明加索夫乖巧笠射入網。30分鐘，周緣德落底傳中，米基爾接應勁射破網，完半場前遙遙拉開至6比0。

換邊後傑志未收手，換入祖連奴繼續搶攻。54分鐘祖連奴傳中，後上的伊高沙托尼頭鎚建功。73分鐘，後備入替的潘沛軒右路突破傳中，皮球省中白星馳改變方向入網。

港會門將馬浩龍及後因傷未能堅持作賽，唯有派出後備席的基奧客串把關，這位臨危授命的港會門將也有表現機會，81分鐘就撲出金信煜的單刀波。結果雙方未能再增添入球，傑志以8比0大炒港會。