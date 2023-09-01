歐聯抽籤曼聯入噩夢小組　曼城做最大贏家

歐聯分組賽抽籤周五(1日)喺法國舉行，闊別1年後再次參賽嘅曼聯被編入A組，除咗要硬撼有哈利卡尼嘅拜仁慕尼黑之外，仲有擁地獄主場嘅土耳其勁旅加拉塔沙雷，絕對唔易應付。同市嘅曼城就成為全晚最大贏家，唔單止分組賽抽上上籤，艾寧夏蘭特亦力壓美斯膺UEFA最佳球員。

英超4隊喺歐聯抽籤命運迥異，曼聯同拜仁慕尼黑、加拉塔沙雷、哥本哈根喺A組，要提防今季大搞嘅加拉塔沙雷，佢哋夏天簽入莫路伊卡迪、韋費特沙夏同薛耶治等球星，曼聯喺2012年亦曾經同呢支土耳其勁旅同組，當時兩隊對碰各贏1場，拜仁同曼聯出線唔係必然。

不過曼聯籤運未算最差，今屆嘅「死亡之組」就落喺紐卡素身上，本身排喺第4檔次嘅「喜鵲」，亦抽中第3檔次最強嘅AC米蘭，加上巴黎聖日耳門同多蒙特兩大勁旅，F組4隊實力相當均等，邊兩隊出線都唔令人意外；至於相隔6季再戰歐聯嘅阿仙奴，喺B組就被視為出線大熱(見分組表)。

衞冕嘅曼城係全晚最大贏家，佢哋喺G組「易食指數」爆燈，同組只有RB萊比錫較具份量，貝爾格萊德紅星同年青人都係陪跑居多，而喺歐洲足協(UEFA)頒獎禮入面，曼城前鋒艾寧夏蘭特就力壓美斯同奇雲迪布尼，首奪UEFA最佳球員，哥迪奧拿就當選UEFA最佳領隊。

歐聯分組抽籤結果

A組●拜仁慕尼黑（德國）、曼聯（英格蘭）、加拉塔沙雷（土耳其）、哥本哈根（丹麥）

B組●西維爾（西班牙）、阿仙奴（英格蘭）、燕豪芬（荷蘭）、朗斯（法國）

C組●拿玻里（意大利）、皇家馬德里（西班牙）、布拉加（葡萄牙）、柏林聯（德國）

D組●賓菲加（葡萄牙）、國際米蘭（意大利）、薩爾斯堡（奧地利）、皇家蘇斯達（西班牙）

E組●飛燕諾（荷蘭）、馬德里體育會（西班牙）、拉素（意大利）、些路迪（蘇格蘭）

F組●巴黎聖日耳門（法國）、多蒙特（德國）、AC米蘭（意大利）、紐卡素（英格蘭）

G組●曼城（英格蘭）、RB萊比錫（德國）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、年青人（瑞士）

H組●巴塞隆拿（西班牙）、波圖（葡萄牙）、薩克達（烏克蘭）、安特衛普（比利時）